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Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР
Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР - РИА Новости, 05.09.2021
Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР
Попытки Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране. Об этом в беседе с... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T15:44
2021-09-05T16:24
политика
руслан хасбулатов
ссср
михаил горбачев
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
олег ожерельев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Попытки Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.Так он прокомментировал заявление бывшего помощника Горбачева по экономике Олега Ожерельева, который назвал продовольственную проблему основной причиной распада СССР.Политик вспомнил 1918 год, когда из-за войны Россия столкнулась с различными трудностями, включая проблему обеспечения населения продуктами питания.По его словам, если бы бывший президент СССР остановился только на экономических преобразованиях, то ситуация могла сложиться иначе, однако он "все спутал".Помимо этого, экс-председатель Верховного Совета РСФСР возложил на Горбачева всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому воспринимался обществом в качестве пострадавшего, а не виновного."Ожерельев лучше бы помолчал. Здесь очевидные же вещи", — заключил Хасбулатов.Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/1603615774.html
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политика, руслан хасбулатов, ссср, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, олег ожерельев
15:44 05.09.2021 (обновлено: 16:24 05.09.2021)
 
Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР

Экс-глава Верховного Совета РСФСР Хасбулатов: действия Горбачева привели к распаду СССР

© РИА Новости / Федосеев / Перейти в фотобанк19 августа 1991 года
19 августа 1991 года - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Федосеев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Попытки Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
Так он прокомментировал заявление бывшего помощника Горбачева по экономике Олега Ожерельева, который назвал продовольственную проблему основной причиной распада СССР.
А может это была ошибка? Почему распад СССР до сих пор вызывает споры - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:3330 лет без СССР. Мой 1991 год
А может это была ошибка? Почему распад СССР до сих пор вызывает споры
Политик вспомнил 1918 год, когда из-за войны Россия столкнулась с различными трудностями, включая проблему обеспечения населения продуктами питания.

"А здесь что? На ровном месте создал проблему (Горбачев. — Прим. ред.) и подвел страну к развалу", — отметил Хасбулатов, добавив, что предпоследний удар по Советскому Союзу нанесли члены ГКЧП, а последний — подписанты Беловежского соглашения.

По его словам, если бы бывший президент СССР остановился только на экономических преобразованиях, то ситуация могла сложиться иначе, однако он "все спутал".
Помимо этого, экс-председатель Верховного Совета РСФСР возложил на Горбачева всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому воспринимался обществом в качестве пострадавшего, а не виновного.
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"Ожерельев лучше бы помолчал. Здесь очевидные же вещи", — заключил Хасбулатов.
Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти.
 
ПолитикаРуслан ХасбулатовСССРМихаил ГорбачевГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРОлег Ожерельев
 
 
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