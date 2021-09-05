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Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР

Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР - РИА Новости, 05.09.2021

Хасбулатов назвал реального виновника распада СССР

Попытки Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране. Об этом в беседе с... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T15:44

2021-09-05T15:44

2021-09-05T16:24

политика

руслан хасбулатов

ссср

михаил горбачев

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

олег ожерельев

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Попытки Михаила Горбачева внедрить в социалистическую систему капиталистические идеи привели к дефициту продовольствия в стране. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.Так он прокомментировал заявление бывшего помощника Горбачева по экономике Олега Ожерельева, который назвал продовольственную проблему основной причиной распада СССР.Политик вспомнил 1918 год, когда из-за войны Россия столкнулась с различными трудностями, включая проблему обеспечения населения продуктами питания.По его словам, если бы бывший президент СССР остановился только на экономических преобразованиях, то ситуация могла сложиться иначе, однако он "все спутал".Помимо этого, экс-председатель Верховного Совета РСФСР возложил на Горбачева всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому воспринимался обществом в качестве пострадавшего, а не виновного."Ожерельев лучше бы помолчал. Здесь очевидные же вещи", — заключил Хасбулатов.Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/1603615774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/gkchp-1746310394.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, руслан хасбулатов, ссср, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, олег ожерельев