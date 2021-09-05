https://ria.ru/20210905/putin-1748759141.html

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 05.09.2021

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:56

2021-09-05T13:56

2021-09-05T13:56

политика

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков на телеканале "Россия 1".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия