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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 05.09.2021
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:56
2021-09-05T13:56
политика
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков на телеканале "Россия 1".
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политика, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
13:56 05.09.2021
 
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, но воли Киева не видно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков на телеканале "Россия 1".
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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