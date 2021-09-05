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Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина - РИА Новости, 05.09.2021
Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипертрофированным внимание прессы к школьнику из Воркуты, который поправил главу государства Владимира... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:50
2021-09-05T13:50
владивосток
швеция
владимир путин
дмитрий песков
общество "знание"
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипертрофированным внимание прессы к школьнику из Воркуты, который поправил главу государства Владимира Путина, а сам президент сказал, что даже не заметил этого."Сам по себе момент был неординарный, он был интересный. Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает, как свои 5 пальцев. И он получает от этого удовольствие. А дальше, собственно, это была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула", - сказал Песков на канале "Россия 1"."Было очень интересно. А гипертрофирование освещения прессы, ну, да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету. Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция. Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - добавил он.Сам же президент после пленарного заседания Восточного экономического форума, где его также спросили об этой ситуации, сказал, что не обратил внимания на то, что его поправили."Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава Богу… Ерунда какая-то! Я этого даже не заметил просто!" - отметил Путин.Первого сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.
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"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике
"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике
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владивосток, швеция, владимир путин, дмитрий песков, общество "знание", россия
13:50 05.09.2021
 
Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина

Пресс-секретарь президента Песков: пресса раздула историю с учеником, поправившим Путина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипертрофированным внимание прессы к школьнику из Воркуты, который поправил главу государства Владимира Путина, а сам президент сказал, что даже не заметил этого.
"Сам по себе момент был неординарный, он был интересный. Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает, как свои 5 пальцев. И он получает от этого удовольствие. А дальше, собственно, это была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула", - сказал Песков на канале "Россия 1".
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"Было очень интересно. А гипертрофирование освещения прессы, ну, да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету. Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция. Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - добавил он.
Сам же президент после пленарного заседания Восточного экономического форума, где его также спросили об этой ситуации, сказал, что не обратил внимания на то, что его поправили.
"Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава Богу… Ерунда какая-то! Я этого даже не заметил просто!" - отметил Путин.
Первого сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.
 
ВладивостокШвецияВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество "Знание"Россия
 
 
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