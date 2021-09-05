https://ria.ru/20210905/putin-1748758634.html

Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина

Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина - РИА Новости, 05.09.2021

Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипертрофированным внимание прессы к школьнику из Воркуты, который поправил главу государства Владимира... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:50

2021-09-05T13:50

2021-09-05T13:50

владивосток

швеция

владимир путин

дмитрий песков

общество "знание"

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипертрофированным внимание прессы к школьнику из Воркуты, который поправил главу государства Владимира Путина, а сам президент сказал, что даже не заметил этого."Сам по себе момент был неординарный, он был интересный. Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает, как свои 5 пальцев. И он получает от этого удовольствие. А дальше, собственно, это была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула", - сказал Песков на канале "Россия 1"."Было очень интересно. А гипертрофирование освещения прессы, ну, да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету. Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция. Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - добавил он.Сам же президент после пленарного заседания Восточного экономического форума, где его также спросили об этой ситуации, сказал, что не обратил внимания на то, что его поправили."Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава Богу… Ерунда какая-то! Я этого даже не заметил просто!" - отметил Путин.Первого сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.

https://ria.ru/20210901/istoriya-1748245562.html

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"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике "Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике 2021-09-05T13:50 true PT0M38S

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владивосток, швеция, владимир путин, дмитрий песков, общество "знание", россия