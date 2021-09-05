https://ria.ru/20210905/puteshestviya-1748556954.html

Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий во время отпуска

Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий во время отпуска - РИА Новости, 05.09.2021

Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий во время отпуска

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему в этом году они отказались от поездок во время отпуска, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:22

2021-09-05T10:22

2021-09-05T10:22

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему в этом году они отказались от поездок во время отпуска, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что более половины (51 процент) отложили путешествие из-за нехватки денег.Продолжающаяся пандемия остановила 14 процентов туристов: одни боятся заболеть, других смущают введенные в разных странах ограничения.Платят ипотеку или откладывают деньги на иные цели (ремонт, лечение, образование) и по этой причине никуда не едут пять процентов опрошенных. Столько же просто удовлетворены отдыхом дома на диване.Из-за работы в отпуск не поехали 11 процентов респондентов. Из них четыре процента назвали себя трудоголиками, столько же — устроились на новое место и пока не могут отправиться на каникулы. А еще три процента не смогли договориться с работодателем об отпуске.Перенесли каникулы с летних месяцев на осень и декабрь 14 процентов туристов. Они надеются отправиться в путешествие позже.

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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