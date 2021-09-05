https://ria.ru/20210905/puteshestviya-1748556954.html
Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий во время отпуска
Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий во время отпуска - РИА Новости, 05.09.2021
Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий во время отпуска
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему в этом году они отказались от поездок во время отпуска, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:22
2021-09-05T10:22
2021-09-05T10:22
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему в этом году они отказались от поездок во время отпуска, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что более половины (51 процент) отложили путешествие из-за нехватки денег.Продолжающаяся пандемия остановила 14 процентов туристов: одни боятся заболеть, других смущают введенные в разных странах ограничения.Платят ипотеку или откладывают деньги на иные цели (ремонт, лечение, образование) и по этой причине никуда не едут пять процентов опрошенных. Столько же просто удовлетворены отдыхом дома на диване.Из-за работы в отпуск не поехали 11 процентов респондентов. Из них четыре процента назвали себя трудоголиками, столько же — устроились на новое место и пока не могут отправиться на каникулы. А еще три процента не смогли договориться с работодателем об отпуске.Перенесли каникулы с летних месяцев на осень и декабрь 14 процентов туристов. Они надеются отправиться в путешествие позже.
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему в этом году они отказались от поездок во время отпуска, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что более половины (51 процент) отложили путешествие из-за нехватки денег.
Продолжающаяся пандемия остановила 14 процентов туристов: одни боятся заболеть, других смущают введенные в разных странах ограничения.
Платят ипотеку или откладывают деньги на иные цели (ремонт, лечение, образование) и по этой причине никуда не едут пять процентов опрошенных. Столько же просто удовлетворены отдыхом дома на диване.
Из-за работы в отпуск не поехали 11 процентов респондентов. Из них четыре процента назвали себя трудоголиками, столько же — устроились на новое место и пока не могут отправиться на каникулы. А еще три процента не смогли договориться с работодателем об отпуске.
Перенесли каникулы с летних месяцев на осень и декабрь 14 процентов туристов. Они надеются отправиться в путешествие позже.