https://ria.ru/20210905/potok-1748734152.html

"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев

"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев - РИА Новости, 05.09.2021

"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T05:30

2021-09-05T05:30

2021-09-05T10:23

в мире

украина

киев

сша

германия

джо байден

ангела меркель

евросоюз

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток — 2".Как считает политик, в подобной ситуации виноват официальный Киев, нагнетающий обстановку заявлениями о вооруженном конфликте на востоке страны.Бывший депутат также высказал мнение, что Меркель не учла интересы Украины, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу "Северного потока — 2".Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы несколько условий для работы "Северного потока — 2". В частности, Вашингтон и Берлин заявили о заинтересованности Киева и Европы в продолжении транзита российского газа через Украину после 2024 года. Также Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения между Киевом и Москвой о транзите голубого топлива. Кроме того, Берлин пообещал добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.

https://ria.ru/20210826/merkel-1747359462.html

украина

киев

сша

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, германия, джо байден, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, евгений мураев, россия