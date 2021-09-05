05:30 05.09.2021 (обновлено: 10:23 05.09.2021)
"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
Экс-депутат Рады Мураев: Европа одобрила "Северный поток — 2", боясь развала ГТС Украины
© REUTERS / POOLПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Киеве
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток — 2".
Как считает политик, в подобной ситуации виноват официальный Киев, нагнетающий обстановку заявлениями о вооруженном конфликте на востоке страны.
"Чем дольше они (украинские власти. — Прим. ред.) кричат, что (идет. — Прим. ред.) война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину", — сказал Мураев.
Бывший депутат также высказал мнение, что Меркель не учла интересы Украины, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу "Северного потока — 2".
"Она привезла (в Германию после встречи с американским лидером. — Прим. ред.) энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с "Северного потока", — заявил Мураев.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы несколько условий для работы "Северного потока — 2". В частности, Вашингтон и Берлин заявили о заинтересованности Киева и Европы в продолжении транзита российского газа через Украину после 2024 года. Также Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения между Киевом и Москвой о транзите голубого топлива. Кроме того, Берлин пообещал добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
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