https://ria.ru/20210905/poroshenko-1748764817.html

Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко

Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко - РИА Новости, 05.09.2021

Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко

Сам факт визита президента Украины Владимира Зеленского в США является позитивным событием, однако только членство Киева в НАТО даст стране гарантии... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T15:10

2021-09-05T15:10

2021-09-05T15:10

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

петр порошенко

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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Сам факт визита президента Украины Владимира Зеленского в США является позитивным событием, однако только членство Киева в НАТО даст стране гарантии безопасности, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с Джо Байденом."Факт визита является положительным, (но) результаты визита свидетельствуют, что результатов нет. Восстановление Комиссии стратегического партнерства - это не исторический шаг, как Зеленский пытается подавать. Я как министр иностранных дел в 2009 году вместе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон провел Комиссию стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел и госсекретарей, мы наметили конкретные мероприятия. И я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии, где мы стояли у истока, была продолжена", - приводит слова Порошенко партийная пресс-служба.Экс-президент напомнил, что стране не удалось получить план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. "Нам не удалось получить ПДЧ и твердую позицию американцев, это очень плохо. Ничего, кроме членства в НАТО, не сможет обеспечить Украине надежную гарантию безопасности. Мои предложения были, чтобы до тех пор, пока Украина не получит ПДЧ относительно членства в НАТО, нам нужны стратегические гарантии безопасности от США. К сожалению, мы их также не получили", - констатировал Порошенко.По его словам, Вашингтон должен был ввести новые санкции против РФ. "Мы должны были получить санкции против РФ в связи с обострением ситуации на фронте. Каждую неделю Украина теряет своих героев, каждую неделю у нас есть тяжелораненые, которых везут с фронта. И на сегодняшний день вопрос санкций даже не был поднят, это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", - констатировал лидер "Европейской солидарности".Он добавил, что для Украины было очень важно снова поставить вопрос миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе резко ухудшились отношения Москвы с Киевом. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210905/vstrecha-1748731493.html

https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html

https://ria.ru/20210905/zelenskiy-1748733090.html

киев

сша

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, петр порошенко