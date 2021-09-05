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https://ria.ru/20210905/poroshenko-1748764817.html
Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко
Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко - РИА Новости, 05.09.2021
Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко
Сам факт визита президента Украины Владимира Зеленского в США является позитивным событием, однако только членство Киева в НАТО даст стране гарантии... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T15:10
2021-09-05T15:10
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
петр порошенко
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Сам факт визита президента Украины Владимира Зеленского в США является позитивным событием, однако только членство Киева в НАТО даст стране гарантии безопасности, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с Джо Байденом."Факт визита является положительным, (но) результаты визита свидетельствуют, что результатов нет. Восстановление Комиссии стратегического партнерства - это не исторический шаг, как Зеленский пытается подавать. Я как министр иностранных дел в 2009 году вместе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон провел Комиссию стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел и госсекретарей, мы наметили конкретные мероприятия. И я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии, где мы стояли у истока, была продолжена", - приводит слова Порошенко партийная пресс-служба.Экс-президент напомнил, что стране не удалось получить план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. "Нам не удалось получить ПДЧ и твердую позицию американцев, это очень плохо. Ничего, кроме членства в НАТО, не сможет обеспечить Украине надежную гарантию безопасности. Мои предложения были, чтобы до тех пор, пока Украина не получит ПДЧ относительно членства в НАТО, нам нужны стратегические гарантии безопасности от США. К сожалению, мы их также не получили", - констатировал Порошенко.По его словам, Вашингтон должен был ввести новые санкции против РФ. "Мы должны были получить санкции против РФ в связи с обострением ситуации на фронте. Каждую неделю Украина теряет своих героев, каждую неделю у нас есть тяжелораненые, которых везут с фронта. И на сегодняшний день вопрос санкций даже не был поднят, это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", - констатировал лидер "Европейской солидарности".Он добавил, что для Украины было очень важно снова поставить вопрос миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе резко ухудшились отношения Москвы с Киевом. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210905/vstrecha-1748731493.html
https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, петр порошенко
15:10 05.09.2021
 
Зеленский не достиг успеха на переговорах с Байденом, заявил Порошенко

Экс-президент Порошенко: Зеленский вернулся на Украину без результатов после визита в США

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Сам факт визита президента Украины Владимира Зеленского в США является позитивным событием, однако только членство Киева в НАТО даст стране гарантии безопасности, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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"Факт визита является положительным, (но) результаты визита свидетельствуют, что результатов нет. Восстановление Комиссии стратегического партнерства - это не исторический шаг, как Зеленский пытается подавать. Я как министр иностранных дел в 2009 году вместе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон провел Комиссию стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел и госсекретарей, мы наметили конкретные мероприятия. И я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии, где мы стояли у истока, была продолжена", - приводит слова Порошенко партийная пресс-служба.
Экс-президент напомнил, что стране не удалось получить план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. "Нам не удалось получить ПДЧ и твердую позицию американцев, это очень плохо. Ничего, кроме членства в НАТО, не сможет обеспечить Украине надежную гарантию безопасности. Мои предложения были, чтобы до тех пор, пока Украина не получит ПДЧ относительно членства в НАТО, нам нужны стратегические гарантии безопасности от США. К сожалению, мы их также не получили", - констатировал Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 01:25
Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне
По его словам, Вашингтон должен был ввести новые санкции против РФ. "Мы должны были получить санкции против РФ в связи с обострением ситуации на фронте. Каждую неделю Украина теряет своих героев, каждую неделю у нас есть тяжелораненые, которых везут с фронта. И на сегодняшний день вопрос санкций даже не был поднят, это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", - констатировал лидер "Европейской солидарности".
Он добавил, что для Украины было очень важно снова поставить вопрос миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На фоне ситуации в Донбассе резко ухудшились отношения Москвы с Киевом. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 04:18
National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
 
В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОПетр Порошенко
 
 
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