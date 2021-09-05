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Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России - РИА Новости, 05.09.2021
Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T03:05
2021-09-05T10:29
в мире
сша
москва
польша
мид польши
евросоюз
витольд ващиковский
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы.В частности, дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности.Политик выразил опасения по поводу российских военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.Ващиковский также заявил о деятельности "агентов Москвы" на территории Евросоюза, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня". Он заключил, что Европе следует требовать сохранения отношений с США, поскольку Москва "будет стараться прощупать крепость отношений западных стран". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, сша, москва, польша, мид польши, евросоюз, витольд ващиковский, россия
03:05 05.09.2021 (обновлено: 10:29 05.09.2021)
 
Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России

Экс-глава МИД Польши Ващиковский: Россия может нанести смертельный удар по городам Европы

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы.
В частности, дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности.
"Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зеленой революции. Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты "Искандер", которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой", — высказался Ващиковский.
Политик выразил опасения по поводу российских военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.
"Россияне уже не раз отрабатывали такие действия, а ответ на эту "польскую угрозу" предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер", — утверждает дипломат.
Ващиковский также заявил о деятельности "агентов Москвы" на территории Евросоюза, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня". Он заключил, что Европе следует требовать сохранения отношений с США, поскольку Москва "будет стараться прощупать крепость отношений западных стран".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
 
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