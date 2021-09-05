https://ria.ru/20210905/polsha-1748731943.html

Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России

Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России - РИА Новости, 05.09.2021

Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России

Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T03:05

2021-09-05T03:05

2021-09-05T10:29

в мире

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польша

мид польши

евросоюз

витольд ващиковский

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы.В частности, дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности.Политик выразил опасения по поводу российских военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.Ващиковский также заявил о деятельности "агентов Москвы" на территории Евросоюза, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня". Он заключил, что Европе следует требовать сохранения отношений с США, поскольку Москва "будет стараться прощупать крепость отношений западных стран". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210831/polsha-1747917149.html

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польша

россия

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