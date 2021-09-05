03:05 05.09.2021 (обновлено: 10:29 05.09.2021)
Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
Экс-глава МИД Польши Ващиковский: Россия может нанести смертельный удар по городам Европы
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы.
В частности, дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности.
"Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зеленой революции. Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты "Искандер", которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой", — высказался Ващиковский.
Политик выразил опасения по поводу российских военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.
"Россияне уже не раз отрабатывали такие действия, а ответ на эту "польскую угрозу" предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер", — утверждает дипломат.
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