https://ria.ru/20210905/pogoda-1748753058.html

Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее

Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее - РИА Новости, 05.09.2021

Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее

Понедельник обещает стать самым зябким днем в Москве на предстоящей неделе, дневная температура не поднимется выше 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T12:26

2021-09-05T12:26

2021-09-05T12:34

общество

москва

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ccdc9c636ac2293857c4cad7849ca23.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Понедельник обещает стать самым зябким днем в Москве на предстоящей неделе, дневная температура не поднимется выше 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве понедельник станет самым зябким на предстоящей неделе. Ночью температура воздуха понизится до двух - четырех градусов выше нуля, а днем - до восьми-десяти. Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на два градуса холоднее, чем есть на самом деле. По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября – погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед", - рассказал Тишковец.Он отметил, что последний раз так холодно в этом году в столице было в конце апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец