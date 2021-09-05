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Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее - РИА Новости, 05.09.2021
Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
Понедельник обещает стать самым зябким днем в Москве на предстоящей неделе, дневная температура не поднимется выше 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:26
2021-09-05T12:26
2021-09-05T12:34
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Понедельник обещает стать самым зябким днем в Москве на предстоящей неделе, дневная температура не поднимется выше 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве понедельник станет самым зябким на предстоящей неделе. Ночью температура воздуха понизится до двух - четырех градусов выше нуля, а днем - до восьми-десяти. Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на два градуса холоднее, чем есть на самом деле. По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября – погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед", - рассказал Тишковец.Он отметил, что последний раз так холодно в этом году в столице было в конце апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html
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общество, москва, евгений тишковец
12:26 05.09.2021 (обновлено: 12:34 05.09.2021)
Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
Понедельник станет самым зябким в Москве на предстоящей неделе, днем не выше плюс 10