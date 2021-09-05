https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html

Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать

Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать - РИА Новости, 05.09.2021

Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать

Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T01:15

2021-09-05T01:15

2021-09-05T10:26

общество

финансовая пирамида

инвестиции

мошенничество

россия

артем тузов

ик "универ капитал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Финансовая пирамида — это заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект. Но ее крах — всего лишь болезненный опыт и потеря денег, что не самое страшное.Не рекомендуется также вливать все деньги в один проект либо в несколько проектов с одинаковыми рисками. Кроме того, если инвестор избегает финансовых пирамид, это еще не означает, что он вкладывается только в надежные инструменты, обращает внимание Тузов.Например, выдача прямых займов — тоже очень рискованное дело. Нет никаких гарантий возврата денег. Уходя в “маргинальные”, нерегулируемые Центробанком сферы, инвестор остается один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого вложения, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210806/moshennik-1744557329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, финансовая пирамида, инвестиции, мошенничество, россия, артем тузов, ик "универ капитал"