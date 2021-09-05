https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html
Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать - РИА Новости, 05.09.2021
Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T01:15
2021-09-05T01:15
2021-09-05T10:26
общество
финансовая пирамида
инвестиции
мошенничество
россия
артем тузов
ик "универ капитал"
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу. Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Финансовая пирамида — это заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект. Но ее крах — всего лишь болезненный опыт и потеря денег, что не самое страшное.Не рекомендуется также вливать все деньги в один проект либо в несколько проектов с одинаковыми рисками. Кроме того, если инвестор избегает финансовых пирамид, это еще не означает, что он вкладывается только в надежные инструменты, обращает внимание Тузов.Например, выдача прямых займов — тоже очень рискованное дело. Нет никаких гарантий возврата денег. Уходя в “маргинальные”, нерегулируемые Центробанком сферы, инвестор остается один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого вложения, заключил эксперт.
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общество, финансовая пирамида, инвестиции, мошенничество, россия, артем тузов, ик "универ капитал"
01:15 05.09.2021 (обновлено: 10:26 05.09.2021)
Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
Финансист Тузов назвал инвестиции в финансовые пирамиды худшим вариантом вложения