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Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 05.09.2021
Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Россия в лице президента Владимира Путина ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, а работу её президентов должен оценивать сам... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:13
2021-09-05T14:13
2021-09-05T14:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия в лице президента Владимира Путина ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, а работу её президентов должен оценивать сам украинский народ, заявил пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть (главой) своего государства. Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Песков: Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной