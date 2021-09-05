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Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 05.09.2021
Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
Россия в лице президента Владимира Путина ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, а работу её президентов должен оценивать сам... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:13
2021-09-05T14:13
в мире
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия в лице президента Владимира Путина ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, а работу её президентов должен оценивать сам украинский народ, заявил пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть (главой) своего государства. Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
14:13 05.09.2021
 
Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной

Песков: Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия в лице президента Владимира Путина ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, а работу её президентов должен оценивать сам украинский народ, заявил пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть (главой) своего государства. Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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