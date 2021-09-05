https://ria.ru/20210905/otravlenie-1748738461.html

Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении детей в Нижнем Новгороде

Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении детей в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.09.2021

Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении детей в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об отравлении 24 школьников в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:31

2021-09-05T09:31

2021-09-05T09:31

происшествия

нижегородская область

александр бастрыкин

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об отравлении 24 школьников в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что около 40 обращений было от родителей по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии №13. В региональном минздраве РИА Новости сообщали, что к врачам обратились родители 24 учеников, трое были госпитализированы. Главврач больницы в Нижнем Новгороде, где лечат школьников, заявляла, что у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области А.С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления школьников, возбужденного по ч.1 ст.238 УК РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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происшествия, нижегородская область, александр бастрыкин, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия