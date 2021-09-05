https://ria.ru/20210905/oteli-1748567462.html

Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях

Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях - РИА Новости, 05.09.2021

Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях

Цены на отели в странах Средиземноморья летом 2021 года значительно выросли в сравнении с допандемийным 2019-м, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T03:05

2021-09-05T03:05

2021-09-05T10:15

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новости - туризм

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Цены на отели в странах Средиземноморья летом 2021 года значительно выросли в сравнении с допандемийным 2019-м, сообщает АТОР.Испанская исследовательская компания представила результаты мониторинга отельных цен на средиземноморских направлениях, включая Грецию, Турцию, Италию, Испанию и Португалию. Согласно анализу, стоимость размещения минувшим летом подскочила в отелях всех уровней.Рекордсменом по росту стала Греция: цена номера в четырехзвездочной гостинице за год увеличилась на 31 процент, в среднем — до 163 евро в сутки. В пятизвездочной – на 47 процентов, до 292 евро.В Италии и Испании размещение в прибрежных "четверках" стало дороже на 20 и 16 процентов, достигнув 146 и 128 евро соответственно. Стоимость проживания в отеле категории пять звезд выросла на 30 и 24 процента, то есть до 373 и 271 евро соответственно.Медленнее всего росли цены в турецких объектах размещения: "четверки" подорожали на шесть процентов, до 76 евро, а "пятерки" — на 14 процентов, до 139 евро.Затраты туристов на проживание в португальских прибрежных гостиницах увеличились на 17 процентов, до 118 евро за ночь — в "четверках", и на 23 процента, до 230 евро — в "пятерках".Дороже всего проживание в отеле категории три звезды обходилось в Италии (102 евро) и Испании (97 евро), дешевле — в Турции (56 евро). Однако, если в первых двух странах стоимость проживания выросла на 23 процента в сравнении с 2019 годом, то в Турции она снизилась на шесть процентов. В Греции такие гостиницы подорожали на 15 процентов, до 96 евро в сутки, а в Португалии — на 12 процентов, до 82 евро за номер.Путешественники с большей покупательной способностью меньше всего пострадали от экономического кризиса, вызванного пандемией, поэтому они не изменили своим привычкам и не отказались от поездок из-за роста цен на авиабилеты и проживание. Так объясняют эксперты компании. Практически во всех указанных странах отели в премиальном сегменте работали с максимальной загрузкой и на фоне высокого спроса подняли цены.Что касается других факторов, которые повлияли на ценообразование гостиниц, то среди них названы расходы на реализацию мер защиты от COVID-19, а также стремление отельеров заработать больше в высокий сезон, который из-за закрытых границ и других ограничений оказался короче допандемийного.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html

испания

италия

турция

греция

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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