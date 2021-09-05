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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210905/oteli-1748567462.html
Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях
Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях - РИА Новости, 05.09.2021
Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях
Цены на отели в странах Средиземноморья летом 2021 года значительно выросли в сравнении с допандемийным 2019-м, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T03:05
2021-09-05T10:15
туризм
испания
италия
турция
греция
португалия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Цены на отели в странах Средиземноморья летом 2021 года значительно выросли в сравнении с допандемийным 2019-м, сообщает АТОР.Испанская исследовательская компания представила результаты мониторинга отельных цен на средиземноморских направлениях, включая Грецию, Турцию, Италию, Испанию и Португалию. Согласно анализу, стоимость размещения минувшим летом подскочила в отелях всех уровней.Рекордсменом по росту стала Греция: цена номера в четырехзвездочной гостинице за год увеличилась на 31 процент, в среднем — до 163 евро в сутки. В пятизвездочной – на 47 процентов, до 292 евро.В Италии и Испании размещение в прибрежных "четверках" стало дороже на 20 и 16 процентов, достигнув 146 и 128 евро соответственно. Стоимость проживания в отеле категории пять звезд выросла на 30 и 24 процента, то есть до 373 и 271 евро соответственно.Медленнее всего росли цены в турецких объектах размещения: "четверки" подорожали на шесть процентов, до 76 евро, а "пятерки" — на 14 процентов, до 139 евро.Затраты туристов на проживание в португальских прибрежных гостиницах увеличились на 17 процентов, до 118 евро за ночь — в "четверках", и на 23 процента, до 230 евро — в "пятерках".Дороже всего проживание в отеле категории три звезды обходилось в Италии (102 евро) и Испании (97 евро), дешевле — в Турции (56 евро). Однако, если в первых двух странах стоимость проживания выросла на 23 процента в сравнении с 2019 годом, то в Турции она снизилась на шесть процентов. В Греции такие гостиницы подорожали на 15 процентов, до 96 евро в сутки, а в Португалии — на 12 процентов, до 82 евро за номер.Путешественники с большей покупательной способностью меньше всего пострадали от экономического кризиса, вызванного пандемией, поэтому они не изменили своим привычкам и не отказались от поездок из-за роста цен на авиабилеты и проживание. Так объясняют эксперты компании. Практически во всех указанных странах отели в премиальном сегменте работали с максимальной загрузкой и на фоне высокого спроса подняли цены.Что касается других факторов, которые повлияли на ценообразование гостиниц, то среди них названы расходы на реализацию мер защиты от COVID-19, а также стремление отельеров заработать больше в высокий сезон, который из-за закрытых границ и других ограничений оказался короче допандемийного.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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испания, италия, турция, греция, португалия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19, отдых на море, где отдохнуть
03:05 05.09.2021 (обновлено: 10:15 05.09.2021)
 

Эксперты объяснили, почему в этом году так подорожал отдых в пляжных отелях

© РИА Новости / Мария Селиванова Номера отеля Lujo Bodrum
 Номера отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Цены на отели в странах Средиземноморья летом 2021 года значительно выросли в сравнении с допандемийным 2019-м, сообщает АТОР.
Испанская исследовательская компания представила результаты мониторинга отельных цен на средиземноморских направлениях, включая Грецию, Турцию, Италию, Испанию и Португалию. Согласно анализу, стоимость размещения минувшим летом подскочила в отелях всех уровней.
Рекордсменом по росту стала Греция: цена номера в четырехзвездочной гостинице за год увеличилась на 31 процент, в среднем — до 163 евро в сутки. В пятизвездочной – на 47 процентов, до 292 евро.
В Италии и Испании размещение в прибрежных "четверках" стало дороже на 20 и 16 процентов, достигнув 146 и 128 евро соответственно. Стоимость проживания в отеле категории пять звезд выросла на 30 и 24 процента, то есть до 373 и 271 евро соответственно.
Медленнее всего росли цены в турецких объектах размещения: "четверки" подорожали на шесть процентов, до 76 евро, а "пятерки" — на 14 процентов, до 139 евро.
Затраты туристов на проживание в португальских прибрежных гостиницах увеличились на 17 процентов, до 118 евро за ночь — в "четверках", и на 23 процента, до 230 евро — в "пятерках".
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Что касается других факторов, которые повлияли на ценообразование гостиниц, то среди них названы расходы на реализацию мер защиты от COVID-19, а также стремление отельеров заработать больше в высокий сезон, который из-за закрытых границ и других ограничений оказался короче допандемийного.
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