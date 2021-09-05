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В Оренбуржье мужчина напал с топором на полицейских
В Оренбуржье мужчина напал с топором на полицейских - РИА Новости, 05.09.2021
В Оренбуржье мужчина напал с топором на полицейских
Агрессивный мужчина напал с топором на полицейских в селе в Оренбургской области, он задержан, сообщили в управлении МВД по региону. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:26
2021-09-05T17:30
происшествия
оренбургская область
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Агрессивный мужчина напал с топором на полицейских в селе в Оренбургской области, он задержан, сообщили в управлении МВД по региону.Инцидент произошел в одном из сел Курманаевского района области. Ведомство не уточняет название села. По данным УМВД, полицейские приехали из-за поступившего сообщения, что мужчина незаконно проник в дом соседей. Прибывшие на место правоохранители нашли мужчину в своем доме."Увидев правоохранителей, злоумышленник взял в руки топор, при этом высказывал угрозу его применения в отношении сотрудников полиции. На законные требования о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал и вел себя агрессивно. Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников полиции подозреваемый задержан и доставлен в отделение", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.В пресс-службе СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости уточнили, что инцидент произошел в селе Ефимовка. "Мужчина задержан, следственные органы области расследуют уголовное дело по статье УК РФ 318. Задержанный по решению суда находится под домашним арестом", - пояснили в ведомстве.
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происшествия, оренбургская область
14:26 05.09.2021 (обновлено: 17:30 05.09.2021)
 
В Оренбуржье мужчина напал с топором на полицейских

УМВД: в Оренбуржье задержали мужчину, напавшего с топором на полицейских

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Агрессивный мужчина напал с топором на полицейских в селе в Оренбургской области, он задержан, сообщили в управлении МВД по региону.
Инцидент произошел в одном из сел Курманаевского района области. Ведомство не уточняет название села. По данным УМВД, полицейские приехали из-за поступившего сообщения, что мужчина незаконно проник в дом соседей. Прибывшие на место правоохранители нашли мужчину в своем доме.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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"Увидев правоохранителей, злоумышленник взял в руки топор, при этом высказывал угрозу его применения в отношении сотрудников полиции. На законные требования о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал и вел себя агрессивно. Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников полиции подозреваемый задержан и доставлен в отделение", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В пресс-службе СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости уточнили, что инцидент произошел в селе Ефимовка. "Мужчина задержан, следственные органы области расследуют уголовное дело по статье УК РФ 318. Задержанный по решению суда находится под домашним арестом", - пояснили в ведомстве.
 
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