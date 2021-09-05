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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210905/murashko-1748776773.html
Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19
Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021
Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса официально одобренными препаратами, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:54
2021-09-05T18:53
распространение коронавируса
общество
оон
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса официально одобренными препаратами, сообщили в пресс-службе ведомства.С таким заявлением он выступил на встрече министров G20 "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН".Как подчеркнул Мурашко, это важно для формирования общих подходов к снятию ограничений на поездки вакцинированных граждан в другие страны.Ранее на этой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума указал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Он пояснил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из тех регионов, где охват не такой большой.
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общество, оон, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
17:54 05.09.2021 (обновлено: 18:53 05.09.2021)
 
Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19

Минздрав предложил странам G20 взаимно признавать факт вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса официально одобренными препаратами, сообщили в пресс-службе ведомства.
С таким заявлением он выступил на встрече министров G20 "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН".
Как подчеркнул Мурашко, это важно для формирования общих подходов к снятию ограничений на поездки вакцинированных граждан в другие страны.

"Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Ранее на этой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума указал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Он пояснил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из тех регионов, где охват не такой большой.
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Распространение коронавирусаОбществоООНЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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