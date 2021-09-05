17:54 05.09.2021 (обновлено: 18:53 05.09.2021)
Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19
Минздрав предложил странам G20 взаимно признавать факт вакцинации от коронавируса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса официально одобренными препаратами, сообщили в пресс-службе ведомства.
С таким заявлением он выступил на встрече министров G20 "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН".
Как подчеркнул Мурашко, это важно для формирования общих подходов к снятию ограничений на поездки вакцинированных граждан в другие страны.
"Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски".
Ранее на этой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума указал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Он пояснил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из тех регионов, где охват не такой большой.