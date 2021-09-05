https://ria.ru/20210905/murashko-1748776773.html

Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19

Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021

Минздрав предложил G20 взаимное признание вакцин от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса официально одобренными препаратами, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T17:54

2021-09-05T17:54

2021-09-05T18:53

распространение коронавируса

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михаил мурашко

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса официально одобренными препаратами, сообщили в пресс-службе ведомства.С таким заявлением он выступил на встрече министров G20 "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН".Как подчеркнул Мурашко, это важно для формирования общих подходов к снятию ограничений на поездки вакцинированных граждан в другие страны.Ранее на этой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума указал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Он пояснил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из тех регионов, где охват не такой большой.

https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html

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общество, оон, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19