https://ria.ru/20210905/murashko-1748774532.html
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин - РИА Новости, 05.09.2021
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин
Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:25
2021-09-05T17:25
2021-09-05T17:25
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365698_0:49:1306:784_1920x0_80_0_0_8ef3215ad5a0caf352bc9e168396e531.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", - заявил он в ходе встречи министров Группы двадцати: "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН", его слова приводит пресс-служба Минздрава.
https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365698_164:54:1253:871_1920x0_80_0_0_f9deb476273c46e15e926bd8fcd3c040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин
Глава Минздрава Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин