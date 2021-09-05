https://ria.ru/20210905/murashko-1748774532.html

Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин

Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин - РИА Новости, 05.09.2021

Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин

Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T17:25

2021-09-05T17:25

2021-09-05T17:25

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", - заявил он в ходе встречи министров Группы двадцати: "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН", его слова приводит пресс-служба Минздрава.

https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19