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Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин - РИА Новости, 05.09.2021
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин
Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:25
2021-09-05T17:25
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", - заявил он в ходе встречи министров Группы двадцати: "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН", его слова приводит пресс-служба Минздрава.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
17:25 05.09.2021
 
Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин

Глава Минздрава Мурашко призвал не политизировать регуляторную оценку вакцин

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски", - заявил он в ходе встречи министров Группы двадцати: "Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН", его слова приводит пресс-служба Минздрава.
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