Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител - РИА Новости, 05.09.2021
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T20:18
2021-09-05T20:28
распространение коронавируса
в мире
сша
воз
коронавирусы
коронавирус covid-19
энтони фаучи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596453511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7d970010ece0742e34f205467ce6fea.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.В России о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596453511_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c12b297c1fedf4a6acb6a664c8b29b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи
20:18 05.09.2021 (обновлено: 20:28 05.09.2021)
 
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител

Главный инфекционист США Энтони Фаучи: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.

"У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител", — пояснил эксперт телеканалу CBS.

Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".
Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 00:43Распространение коронавируса
Найдено антитело, защищающее от всех известных штаммов коронавируса
Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.
В России о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАВОЗКоронавирусыКоронавирус COVID-19Энтони Фаучи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов
05:40Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму
05:25Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
05:08Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники
05:06В России увеличат число резервистов
05:05"Предсмертные судороги": в Раде заявили о превращении украинцев в рабов
05:04На учения в Калининградской области перебросили резервистов
04:53Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу
04:51Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
04:44Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
04:36В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
04:24Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
04:20Врач рассказала, сколько сладкого можно есть в день без вреда для здоровья
04:15Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
04:00В России в три раза вырос спрос на материалы для отделки жилья
03:53В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией
03:25Врач рассказала, что будет, если пить энергетики каждый день
03:17Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
03:15Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
03:00Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна
Лента новостейМолния