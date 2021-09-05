https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html

В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител

В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител - РИА Новости, 05.09.2021

В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T20:18

2021-09-05T20:18

2021-09-05T20:28

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коронавирус covid-19

энтони фаучи

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.В России о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.

https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи