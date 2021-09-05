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В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител - РИА Новости, 05.09.2021
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T20:18
2021-09-05T20:18
2021-09-05T20:28
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.В России о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
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в мире, сша, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи
20:18 05.09.2021 (обновлено: 20:28 05.09.2021)
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
Главный инфекционист США Энтони Фаучи: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи
заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство.
"У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител", — пояснил эксперт телеканалу CBS.
Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".
Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.
Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.
В России
о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова
ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.