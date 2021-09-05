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На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской

На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской - РИА Новости, 05.09.2021

На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской

Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T19:14

2021-09-05T19:14

2021-09-05T21:41

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.ЧП произошло на Митинской улице в районе дома 26.В свою очередь, московская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале уточнила, что женщина с двухмесячным ребенком шла через дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель легкового автомобиля остановился в правом ряду, а "КамАЗ" продолжил движение и наехал на пешеходов.По предварительной информации, у матери сломано бедро, младенцу диагностировали сотрясение головного мозга.

https://ria.ru/20210902/samokat-1748427278.html

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2021

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происшествия, москва, россия