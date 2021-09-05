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На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской
На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской - РИА Новости, 05.09.2021
На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской
Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T19:14
2021-09-05T19:14
2021-09-05T21:41
происшествия
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россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.ЧП произошло на Митинской улице в районе дома 26.В свою очередь, московская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале уточнила, что женщина с двухмесячным ребенком шла через дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель легкового автомобиля остановился в правом ряду, а "КамАЗ" продолжил движение и наехал на пешеходов.По предварительной информации, у матери сломано бедро, младенцу диагностировали сотрясение головного мозга.
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происшествия, москва, россия
19:14 05.09.2021 (обновлено: 21:41 05.09.2021)
На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской
На Митинской улице в Москве грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе