https://ria.ru/20210905/mitropolit-1748748008.html

В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия

В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия - РИА Новости, 05.09.2021

В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия

Патриарх Сербский Порфирий провел интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в старой столице Черногории... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:08

2021-09-05T11:08

2021-09-05T11:19

религия

черногория

сербская православная церковь

патриарх сербский порфирий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748746197_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_ce0f6fd2a3a4b64af51da74aa3339579.jpg

БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий провел интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в старой столице Черногории Цетине на фоне протестов, сопровождающихся насилием.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл.В ответ митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, и сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе".

https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748746757.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий