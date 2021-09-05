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Религия
https://ria.ru/20210905/mitropolit-1748748008.html
В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия
В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия - РИА Новости, 05.09.2021
В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия
Патриарх Сербский Порфирий провел интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в старой столице Черногории... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:08
2021-09-05T11:19
религия
черногория
сербская православная церковь
патриарх сербский порфирий
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий провел интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в старой столице Черногории Цетине на фоне протестов, сопровождающихся насилием.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл.В ответ митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, и сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе".
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черногория, сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий
11:08 05.09.2021 (обновлено: 11:19 05.09.2021)
 
В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия

Патриарх Сербский провел интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия

© AP Photo / Risto BozovicМитрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Risto Bozovic
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий провел интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в старой столице Черногории Цетине на фоне протестов, сопровождающихся насилием.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.
В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.
Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл.

"Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. Мы прибыли, чтобы совершить священный чин вашей интронизации на место архиерея этой богоспасаемой епархии… Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения", - сказал предстоятель СПЦ и призвал митрополита "благословлять тех, кто его оскорбляет и на него нападает". Трансляцию вело Радио и телевидение Черногории.

В ответ митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, и сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе".
Демонстранты на баррикадах во время акции протеста против интронизации епископа Иоанники в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
11:00Религия
Премьер Черногории прокомментировал беспорядки из-за митрополита СПЦ
 
РелигияЧерногорияСербская православная церковьПатриарх Сербский Порфирий
 
 
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