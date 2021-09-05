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Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм - РИА Новости, 05.09.2021
Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
Основная причина отказа в микрозайме — неуверенность кредитора в возврате своих денег, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T03:15
2021-09-05T03:15
общество
деньги
кредит
микрозаймы
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Основная причина отказа в микрозайме — неуверенность кредитора в возврате своих денег, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Если вам не одобряют займ в одной организации, стоит поискать другую, так как сегодня на рынке достаточно МФО с разными критериями оценки заемщиков. Еще желательно обратить внимание на свою кредитную историю. В случае проблем, нужно ее улучшить, показав себя дисциплинированным заемщиком, сказала эксперт.Главное при этом — не попасть на мошенников, обещающих быстро исправить кредитную историю, либо гарантированно выдать крупный кредит. Тогда есть риск получить вместо денег еще большие долги, предупредила Лазарева.
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общество, деньги, кредит, микрозаймы, россия, евгения лазарева
03:15 05.09.2021
 

Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбъявление о кредитах
Объявление о кредитах - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Основная причина отказа в микрозайме — неуверенность кредитора в возврате своих денег, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
"Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы — это всё факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения", — отметила эксперт.
Если вам не одобряют займ в одной организации, стоит поискать другую, так как сегодня на рынке достаточно МФО с разными критериями оценки заемщиков. Еще желательно обратить внимание на свою кредитную историю. В случае проблем, нужно ее улучшить, показав себя дисциплинированным заемщиком, сказала эксперт.
Главное при этом — не попасть на мошенников, обещающих быстро исправить кредитную историю, либо гарантированно выдать крупный кредит. Тогда есть риск получить вместо денег еще большие долги, предупредила Лазарева.
В банке - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая 2020, 15:38
Эксперты рассказали, как улучшить кредитную историю
 
ОбществоДеньгиКредитМикрозаймыРоссияЕвгения Лазарева
 
 
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