https://ria.ru/20210905/mikrozaym-1748729370.html

Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм

Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм - РИА Новости, 05.09.2021

Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм

Основная причина отказа в микрозайме — неуверенность кредитора в возврате своих денег, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T03:15

2021-09-05T03:15

2021-09-05T03:15

общество

деньги

кредит

микрозаймы

россия

евгения лазарева

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Основная причина отказа в микрозайме — неуверенность кредитора в возврате своих денег, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Если вам не одобряют займ в одной организации, стоит поискать другую, так как сегодня на рынке достаточно МФО с разными критериями оценки заемщиков. Еще желательно обратить внимание на свою кредитную историю. В случае проблем, нужно ее улучшить, показав себя дисциплинированным заемщиком, сказала эксперт.Главное при этом — не попасть на мошенников, обещающих быстро исправить кредитную историю, либо гарантированно выдать крупный кредит. Тогда есть риск получить вместо денег еще большие долги, предупредила Лазарева.

https://ria.ru/20200513/1571385980.html

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2021

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общество, деньги, кредит, микрозаймы, россия, евгения лазарева