Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210905/leto-1748743276.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 05.09.2021
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:50
2021-09-05T10:50
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_52bfc6b71d5f8031812c90f220378780.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Бабье лето придет только во второй половине сентября. Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет", - сказал Тишковец.В воскресенье в столице ожидается "октябрьская" погода с ветром, небольшим дождем и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, в Москве - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_700b63294372e999ca8c56ae05501632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
10:50 05.09.2021
 
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву только во второй половине сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Бабье лето придет только во второй половине сентября. Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет", - сказал Тишковец.
В воскресенье в столице ожидается "октябрьская" погода с ветром, небольшим дождем и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, в Москве - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
Чай каркаде - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 14:33Сказано в эфире
Врач рассказала о вкусном способе укрепить иммунитет в холодную погоду
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:12Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского
14:05Песков прокомментировал желание Зеленского обсуждать с Путиным Крым
13:59В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
13:56В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
13:55В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
13:52Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
13:51СМИ сообщили о выстрелах в столице Гвинеи в районе резиденции президента 0:46
13:50Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
13:40Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
13:33В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту
13:16Жителей Центральной России предупредили о заморозках
13:07Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
12:48В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
12:45МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
12:36В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
12:26Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
12:21Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
12:14В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
12:09В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
12:05Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы
Лента новостейМолния