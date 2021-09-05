https://ria.ru/20210905/leto-1748743276.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 05.09.2021
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:50
2021-09-05T10:50
2021-09-05T10:50
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Бабье лето придет только во второй половине сентября. Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет", - сказал Тишковец.В воскресенье в столице ожидается "октябрьская" погода с ветром, небольшим дождем и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, в Москве - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву только во второй половине сентября