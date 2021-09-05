https://ria.ru/20210905/leto-1748743276.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето - РИА Новости, 05.09.2021

Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:50

2021-09-05T10:50

2021-09-05T10:50

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бабье лето в Москве, где установилась прохладная осенняя погода, стоит ждать только во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Бабье лето придет только во второй половине сентября. Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет", - сказал Тишковец.В воскресенье в столице ожидается "октябрьская" погода с ветром, небольшим дождем и температурой на 5 градусов ниже климатической нормы, в Москве - плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец