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В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода
В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода - РИА Новости, 06.09.2021
В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода
В Крыму задержали пятерых местных жителей, в том числе Наримана Джелялова, который ранее был первым зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-05T18:56
2021-09-05T18:56
2021-09-06T05:37
происшествия
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
меджлис крымскотатарского народа
нариман джелял
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. В Крыму задержали пятерых местных жителей, в том числе Наримана Джелялова, который ранее был первым зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.Он уточнил, что в домах фигурантов дела прошли обыски.Кроме того, по словам Курбединова, около 60 административных протоколов составили на родных и близких задержанных, которые приехали к зданию ФСБ в центре Симферополя. Собравшиеся нарушили санитарно-эпидемические нормы при скоплении людей. Кроме того, два протокола составили за неповиновение требованиям полиции.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html
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происшествия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), меджлис крымскотатарского народа, нариман джелял, россия