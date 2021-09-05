В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода
Адвокат Курбединов: в Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных.
"Пять человек задержаны, в том числе Нариман Джелялов. В их домах проведены обыски", - сказал Курбединов.
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По его словам, адвокатов к задержанным пока не пустили.
"По имеющейся у нас обрывочной информации, задержания якобы проходили в рамках дела о повреждении газопровода. Якобы есть уголовное дело по диверсии, которое инкриминируют некоторым из задержанных", - сказал Курбединов.
Кроме того, по его словам, были составлено около 60 административных протоколов на родных и близких задержанных, которые приехали к зданию ФСБ в центре Симферополя, чтобы прояснить их судьбу. Протоколы составлены за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при скоплении людей, а в отношении двоих – за неповиновение требованиям сотрудникам полиции.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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