https://ria.ru/20210905/krym-1748779091.html

В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода

В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода - РИА Новости, 05.09.2021

В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода

Пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T18:39

2021-09-05T18:39

2021-09-05T18:39

происшествия

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных."Пять человек задержаны, в том числе Нариман Джелялов. В их домах проведены обыски", - сказал Курбединов.По его словам, адвокатов к задержанным пока не пустили."По имеющейся у нас обрывочной информации, задержания якобы проходили в рамках дела о повреждении газопровода. Якобы есть уголовное дело по диверсии, которое инкриминируют некоторым из задержанных", - сказал Курбединов.Кроме того, по его словам, были составлено около 60 административных протоколов на родных и близких задержанных, которые приехали к зданию ФСБ в центре Симферополя, чтобы прояснить их судьбу. Протоколы составлены за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при скоплении людей, а в отношении двоих – за неповиновение требованиям сотрудникам полиции.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html

https://ria.ru/20210816/sud-1745924458.html

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия