https://ria.ru/20210905/krym-1748767686.html
В Крыму автомобиль сбил двух девушек
В Крыму автомобиль сбил двух девушек - РИА Новости, 05.09.2021
В Крыму автомобиль сбил двух девушек
Две девушки пострадали при наезде автомобиля под Алуштой на южном берегу Крыма, машина после этого врезалась в торговый павильон, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T15:51
2021-09-05T15:51
2021-09-05T15:51
происшествия
республика крым
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Две девушки пострадали при наезде автомобиля под Алуштой на южном берегу Крыма, машина после этого врезалась в торговый павильон, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла в поселке Партенит городского округа Алушта."Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-211440-26" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на пешеходов, находящихся у края проезжей части без цели перехода дороги, с последующим наездом на торговый павильон", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пострадали две девушки. Их доставили в больницу.
https://ria.ru/20210905/yakutiya-1748737429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым, алушта
В Крыму автомобиль сбил двух девушек
Две девушки пострадали при наезде автомобиля под Алуштой на южном берегу Крым