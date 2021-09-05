https://ria.ru/20210905/krym-1748767686.html

В Крыму автомобиль сбил двух девушек

В Крыму автомобиль сбил двух девушек - РИА Новости, 05.09.2021

В Крыму автомобиль сбил двух девушек

Две девушки пострадали при наезде автомобиля под Алуштой на южном берегу Крыма, машина после этого врезалась в торговый павильон, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T15:51

2021-09-05T15:51

2021-09-05T15:51

происшествия

республика крым

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Две девушки пострадали при наезде автомобиля под Алуштой на южном берегу Крыма, машина после этого врезалась в торговый павильон, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла в поселке Партенит городского округа Алушта."Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-211440-26" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на пешеходов, находящихся у края проезжей части без цели перехода дороги, с последующим наездом на торговый павильон", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пострадали две девушки. Их доставили в больницу.

https://ria.ru/20210905/yakutiya-1748737429.html

республика крым

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, алушта