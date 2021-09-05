08:00 05.09.2021 (обновлено: 08:06 05.09.2021)
Привычка к COVID-19. У кого больше шансов заболеть в следующую волну
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Вероятность тяжелой формы COVID-19 повышают хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Также на это влияет генетическая предрасположенность, пол, этническая принадлежность. А еще роковую роль способен сыграть образ жизни.
Вирус любит пьяных
Любители выпить лишнего заражаются SARS-CoV-2 почти в два раза чаще, чем малопьющие и те, кто совсем не употребляет алкоголь. Кроме того, у них с большей вероятностью проявляются неприятные симптомы коронавирусной инфекции. Такие выводы сделали ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США), проанализировав данные более чем тысячи человек. Результаты работы сейчас на сайте препринтов medRxiv — пока не прошли процедуру рецензирования.
Средний возраст добровольцев составлял 20 лет. На момент начала наблюдений никто ни разу не болел COVID-19.
Сперва специалисты протестировали участников на то, насколько сильно они зависимы от алкоголя. Исследователи оценивали, как много и как часто человек пьет, способен ли вовремя остановиться и контролировать себя в состоянии опьянения. В итоге примерно треть испытуемых попали в группу злоупотребляющих спиртным. Еще 810 отнесли к категории малопьющих и трезвенников.
27 декабря 2020, 08:00НаукаНапиться в коронавирус. Существует ли безопасная доза алкоголя
В следующие месяцы у 44 добровольцев ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Из них 23 — малопьющие и трезвенники, а 21 — любители горячительного. В первой группе всего 810 человек, во второй — 409, а значит, они заражались в 1,89 раза чаще, заключили авторы работы. И на 18 процентов чаще у них проявлялись неприятные симптомы болезни — потеря обоняния, головная боль, ломота в теле, кашель.
Такой эффект можно объяснить как социальными, так и физиологическими причинами, отмечают исследователи. С одной стороны, люди подшофе, как правило, менее осторожны и пренебрегают противоэпидемическими правилами — отказываются носить маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. С другой — известно, что даже небольшие дозы алкоголя ослабляют врожденный и адаптивный иммунитет: человек становится более восприимчив к вирусам и бактериям.
Ковид курильщика
Не только сигареты, но и вейпы значительно увеличивают вероятность заражения, выяснили исследователи из Университета Северной Каролины (США). Несколько недель они изучали, как клетки легких курящих, включая вейперов, и некурящих людей взаимодействуют с вирусными частицами.
Оказалось, экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов увеличивают на поверхности клеток и в жидких выделениях внутри тканей количество рецепторов ACE2. А эти молекулы служат воротами для коронавируса.
Как подсчитали авторы работы, SARS-CoV-2 попадал в легкие курильщиков и вейперов в среднем на 20 процентов чаще по сравнению с теми, кто равнодушен к табаку.
© Иллюстрация РИА НовостиТяга к алкоголю — единственная из привычек, повышающих риск заболеть ковидом, которая имеет не только физиологическое объяснение. В частности, пьяные люди, как правило, игнорируют противокоронавирусные правила: они не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Это увеличивает их шансы подхватить SARS-CoV-2.
© Иллюстрация РИА Новости
Тяга к алкоголю — единственная из привычек, повышающих риск заболеть ковидом, которая имеет не только физиологическое объяснение. В частности, пьяные люди, как правило, игнорируют противокоронавирусные правила: они не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Это увеличивает их шансы подхватить SARS-CoV-2.
И хотя эти результаты тоже появились только в виде препринта, похожие выводы можно обнаружить в работах, опубликованных в авторитетных научных журналах. Так, еще в августе прошлого года сотрудники медицинской школы Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) обнаружили связь между повышенным риском инфицирования коронавирусом и вейпингом. По их оценкам, вероятность заболеть ковидом у любителей электронных сигарет в пять-семь раз выше, чем у некурящих. При этом, как правило, болеют они дольше и тяжелее.
Кроме того, есть данные, что курение значительно снижает эффективность противокоронавирусных РНК-вакцин. По крайней мере, после двух доз препарата в крови любителей сигарет концентрация защитных антител IgG была значительно ниже нормы. Показатель не зависел от пола испытуемых.
Исследователи предполагают: если перед вакцинацией и после нее отказаться от курения, то ее эффективность будет выше.
Питаться по-западному
По мнению сотрудников Национальных институтов здоровья (США), люди, потребляющие продукты с высоким содержанием жиров и сахара, дольше и тяжелее болеют ковидом.
Несколько недель исследователи давали золотистым хомячкам корм, по составу напоминающий так называемую "западную диету" — с большим количеством жареной, жирной и соленой пищи, а также разнообразных сладостей. Животных из контрольной группы кормили привычной для них едой. Затем всех грызунов попытались заразить SARS-CoV-2.
В результате сразу несколько особей, питавшихся не сбалансированно, заболели COVID-19 в очень тяжелой форме. Они потеряли почти 20 процентов веса и дольше сородичей восстанавливались после выздоровления — в среднем три недели против двух. Кроме того, у них сильнее пострадали легкие, происходило больше внутренних кровотечений и образовывалось много микротромбов.
CC BY 2.5 / Adamjennison111 / Золотистые (сирийские) хомячки — главная животная модель, на которой исследуются особенности инфицирования новым коронавирусом. Например, опасность "западной диеты" и связанные с ней риски тяжелого течения COVID-19 изучались именно на этих грызунах.
CC BY 2.5 / Adamjennison111 /
Золотистые (сирийские) хомячки — главная животная модель, на которой исследуются особенности инфицирования новым коронавирусом. Например, опасность "западной диеты" и связанные с ней риски тяжелого течения COVID-19 изучались именно на этих грызунах.
Никаких существенных различий в работе врожденного иммунитета у животных, питавшихся "по-западному", и у их сородичей из контрольной группы ученые не обнаружили. Кроме того, перед заражением у тяжело болевших не диагностировали ни ожирения, ни диабета второго типа, которые обычно усугубляют течение коронавирусной инфекции.
А значит, предполагают авторы работы, западная диета может быть связана с процессом размножения патогена в организме. Как именно — предстоит выяснить в ближайшее время.