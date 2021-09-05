https://ria.ru/20210905/kovid-1748569758.html

Привычка к COVID-19. У кого больше шансов заболеть в следующую волну

Привычка к COVID-19. У кого больше шансов заболеть в следующую волну - РИА Новости, 05.09.2021

Привычка к COVID-19. У кого больше шансов заболеть в следующую волну

Вероятность тяжелой формы COVID-19 повышают хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Также на это влияет генетическая предрасположенность, РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T08:00

2021-09-05T08:00

2021-09-05T08:06

наука

алкоголь

северная каролина

сша

стэнфордский университет

здоровье

сигареты

биология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_0:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_8bf01bce82f28162de2a650b5fc598eb.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Вероятность тяжелой формы COVID-19 повышают хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Также на это влияет генетическая предрасположенность, пол, этническая принадлежность. А еще роковую роль способен сыграть образ жизни. Вирус любит пьяныхЛюбители выпить лишнего заражаются SARS-CoV-2 почти в два раза чаще, чем малопьющие и те, кто совсем не употребляет алкоголь. Кроме того, у них с большей вероятностью проявляются неприятные симптомы коронавирусной инфекции. Такие выводы сделали ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США), проанализировав данные более чем тысячи человек. Результаты работы сейчас на сайте препринтов medRxiv — пока не прошли процедуру рецензирования. Средний возраст добровольцев составлял 20 лет. На момент начала наблюдений никто ни разу не болел COVID-19.Сперва специалисты протестировали участников на то, насколько сильно они зависимы от алкоголя. Исследователи оценивали, как много и как часто человек пьет, способен ли вовремя остановиться и контролировать себя в состоянии опьянения. В итоге примерно треть испытуемых попали в группу злоупотребляющих спиртным. Еще 810 отнесли к категории малопьющих и трезвенников. В следующие месяцы у 44 добровольцев ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Из них 23 — малопьющие и трезвенники, а 21 — любители горячительного. В первой группе всего 810 человек, во второй — 409, а значит, они заражались в 1,89 раза чаще, заключили авторы работы. И на 18 процентов чаще у них проявлялись неприятные симптомы болезни — потеря обоняния, головная боль, ломота в теле, кашель. Такой эффект можно объяснить как социальными, так и физиологическими причинами, отмечают исследователи. С одной стороны, люди подшофе, как правило, менее осторожны и пренебрегают противоэпидемическими правилами — отказываются носить маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. С другой — известно, что даже небольшие дозы алкоголя ослабляют врожденный и адаптивный иммунитет: человек становится более восприимчив к вирусам и бактериям. Ковид курильщикаНе только сигареты, но и вейпы значительно увеличивают вероятность заражения, выяснили исследователи из Университета Северной Каролины (США). Несколько недель они изучали, как клетки легких курящих, включая вейперов, и некурящих людей взаимодействуют с вирусными частицами. Оказалось, экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов увеличивают на поверхности клеток и в жидких выделениях внутри тканей количество рецепторов ACE2. А эти молекулы служат воротами для коронавируса. Как подсчитали авторы работы, SARS-CoV-2 попадал в легкие курильщиков и вейперов в среднем на 20 процентов чаще по сравнению с теми, кто равнодушен к табаку. И хотя эти результаты тоже появились только в виде препринта, похожие выводы можно обнаружить в работах, опубликованных в авторитетных научных журналах. Так, еще в августе прошлого года сотрудники медицинской школы Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) обнаружили связь между повышенным риском инфицирования коронавирусом и вейпингом. По их оценкам, вероятность заболеть ковидом у любителей электронных сигарет в пять-семь раз выше, чем у некурящих. При этом, как правило, болеют они дольше и тяжелее. Кроме того, есть данные, что курение значительно снижает эффективность противокоронавирусных РНК-вакцин. По крайней мере, после двух доз препарата в крови любителей сигарет концентрация защитных антител IgG была значительно ниже нормы. Показатель не зависел от пола испытуемых. Исследователи предполагают: если перед вакцинацией и после нее отказаться от курения, то ее эффективность будет выше. Питаться по-западномуПо мнению сотрудников Национальных институтов здоровья (США), люди, потребляющие продукты с высоким содержанием жиров и сахара, дольше и тяжелее болеют ковидом. Несколько недель исследователи давали золотистым хомячкам корм, по составу напоминающий так называемую "западную диету" — с большим количеством жареной, жирной и соленой пищи, а также разнообразных сладостей. Животных из контрольной группы кормили привычной для них едой. Затем всех грызунов попытались заразить SARS-CoV-2. В результате сразу несколько особей, питавшихся не сбалансированно, заболели COVID-19 в очень тяжелой форме. Они потеряли почти 20 процентов веса и дольше сородичей восстанавливались после выздоровления — в среднем три недели против двух. Кроме того, у них сильнее пострадали легкие, происходило больше внутренних кровотечений и образовывалось много микротромбов. Никаких существенных различий в работе врожденного иммунитета у животных, питавшихся "по-западному", и у их сородичей из контрольной группы ученые не обнаружили. Кроме того, перед заражением у тяжело болевших не диагностировали ни ожирения, ни диабета второго типа, которые обычно усугубляют течение коронавирусной инфекции. А значит, предполагают авторы работы, западная диета может быть связана с процессом размножения патогена в организме. Как именно — предстоит выяснить в ближайшее время.

https://ria.ru/20201227/alkogol-1590955541.html

https://ria.ru/20210716/alkogol-1741606958.html

https://ria.ru/20210810/kurenie-1745175777.html

северная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, северная каролина, сша, стэнфордский университет, здоровье, сигареты, биология, коронавирус covid-19, вейпы, генетика, вакцинация россиян от covid-19