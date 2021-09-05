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Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы
Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы - РИА Новости, 05.09.2021
Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы
Читатели японских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Владимира Путина о планах по развитию Курильских островов в ближайшем будущем. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:20
2021-09-05T10:15
в мире
япония
владимир путин
курильские острова
вторая мировая война (1939-1945)
шикотан
итуруп
хабомаи
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели японских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Владимира Путина о планах по развитию Курильских островов в ближайшем будущем.Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский лидер анонсировал создание на Курилах специального режима для бизнеса, освобождающего его от выплаты налогов на десять лет. Отмечается, что новыми преимуществами смогут воспользоваться как отечественные, так и зарубежные инвесторы.Многие пользователи положительно отнеслись к такой инициативе, отметив, что Японии не помешают поставки энергоресурсов из России."Вот и здорово! Пусть русские привыкают к нашим товарам и услугам. Пусть больше покупают японского!" — подчеркнул ahg."Что сначала: яйцо или курица?" — задался вопросом один из комментаторов, добавив, что Токио следует наладить доверительные отношения с Москвой для получения выгоды от сотрудничества.Тем не менее не все читатели разделяют такое мнение. Некоторые из них считают, что с приходом иностранных инвестиций на Курилы возможность их возвращения становится еще менее вероятной.В то же время другие пользователи, наоборот, восприняли заявление президента России как шансы решить Курильский вопрос в свою пользу."Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем!" — обратил внимание один из комментаторов.Отношения двух стран осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210904/ostrova-1748669439.html
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в мире, япония, владимир путин, курильские острова, вторая мировая война (1939-1945), шикотан, итуруп, хабомаи, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:20 05.09.2021 (обновлено: 10:15 05.09.2021)
 
Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы

Читатели японских СМИ: нужно приучить к себе русских, чтобы вернуть Курильские острова

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели японских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Владимира Путина о планах по развитию Курильских островов в ближайшем будущем.
Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский лидер анонсировал создание на Курилах специального режима для бизнеса, освобождающего его от выплаты налогов на десять лет. Отмечается, что новыми преимуществами смогут воспользоваться как отечественные, так и зарубежные инвесторы.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 09:37
Японцы призвали начать "действовать безжалостно" в ситуации с Курилами
Многие пользователи положительно отнеслись к такой инициативе, отметив, что Японии не помешают поставки энергоресурсов из России.
"Что же, в этом нет ничего плохого. Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России", – написал a_k.
"Вот и здорово! Пусть русские привыкают к нашим товарам и услугам. Пусть больше покупают японского!" — подчеркнул ahg.
"Что сначала: яйцо или курица?" — задался вопросом один из комментаторов, добавив, что Токио следует наладить доверительные отношения с Москвой для получения выгоды от сотрудничества.
Уроженцы южных Курил в редакции РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.03.2017
17 марта 2017, 16:11
Ностальгия по островам: чего хотят рожденные на Курилах японцы
Тем не менее не все читатели разделяют такое мнение. Некоторые из них считают, что с приходом иностранных инвестиций на Курилы возможность их возвращения становится еще менее вероятной.

"Япония и сама не должна инвестировать в северные территории, и должна выступать против инвестиций, например, Китая и Южной Кореи, накладывая на них санкции!" — заключил roi.

В то же время другие пользователи, наоборот, восприняли заявление президента России как шансы решить Курильский вопрос в свою пользу.
"Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем!" — обратил внимание один из комментаторов.
История Курильского вопроса
31 января 2019, 16:02Инфографика
История Курильского вопросаРоссия и Япония возобновили переговоры о заключении мирного договора. Главный вопрос — кому должны принадлежать Курильские острова. Подробнее — в инфографике ria.ru.
Отношения двух стран осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияВладимир ПутинКурильские островаВторая мировая война (1939-1945)ШикотанИтурупХабомаиРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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