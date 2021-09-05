https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html

Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы

Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы - РИА Новости, 05.09.2021

Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы

Читатели японских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Владимира Путина о планах по развитию Курильских островов в ближайшем будущем. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:20

2021-09-05T09:20

2021-09-05T10:15

в мире

япония

владимир путин

курильские острова

вторая мировая война (1939-1945)

шикотан

итуруп

хабомаи

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели японских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Владимира Путина о планах по развитию Курильских островов в ближайшем будущем.Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский лидер анонсировал создание на Курилах специального режима для бизнеса, освобождающего его от выплаты налогов на десять лет. Отмечается, что новыми преимуществами смогут воспользоваться как отечественные, так и зарубежные инвесторы.Многие пользователи положительно отнеслись к такой инициативе, отметив, что Японии не помешают поставки энергоресурсов из России."Вот и здорово! Пусть русские привыкают к нашим товарам и услугам. Пусть больше покупают японского!" — подчеркнул ahg."Что сначала: яйцо или курица?" — задался вопросом один из комментаторов, добавив, что Токио следует наладить доверительные отношения с Москвой для получения выгоды от сотрудничества.Тем не менее не все читатели разделяют такое мнение. Некоторые из них считают, что с приходом иностранных инвестиций на Курилы возможность их возвращения становится еще менее вероятной.В то же время другие пользователи, наоборот, восприняли заявление президента России как шансы решить Курильский вопрос в свою пользу."Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем!" — обратил внимание один из комментаторов.Отношения двух стран осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210904/ostrova-1748669439.html

https://ria.ru/20170317/1490262341.html

https://ria.ru/20190131/1550203018.html

япония

курильские острова

шикотан

итуруп

хабомаи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, владимир путин, курильские острова, вторая мировая война (1939-1945), шикотан, итуруп, хабомаи, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)