https://ria.ru/20210905/keshbek-1748728822.html

Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества

Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества - РИА Новости, 05.09.2021

Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества

Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Что нужно делать в этом случае, объяснил в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T04:15

2021-09-05T04:15

2021-09-05T12:12

общество

технологии

мошенничество

россия

анатолий лебедев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_0:229:4590:2811_1920x0_80_0_0_1af0238c551ed81ee34c7eccb70386ca.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Что нужно делать в этом случае, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.Перечисление на банковскую карту части средств за покупку — то есть кешбэк — сейчас используют многие компании и это пытаются использовать в своих целях злоумышленники. Они звонят клиентам банков и рассказывают, что те накопили по кешбэку значительную сумму, которую якобы срочно нужно забрать.Злоумышленники используют СМС-код, чтобы авторизоваться в банке и далее снимать деньги с карточки жертвы, объяснил он. Поэтому этот код, как и другие персональные данные, ни в коем случае нельзя сообщать посторонним.Эксперт добавил, что с теми или иными предложениями по поводу использования кешбэка к клиентам банков в большинстве случаев обращаются именно мошенники.Во всех случаях, когда звонящий представляется сотрудником банка или компании, лучше перезвонить на официальный телефон данной организации и проверить информацию, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748273528.html

https://ria.ru/20210822/moshenniki-1746714990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мошенничество, россия, анатолий лебедев