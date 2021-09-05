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Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества - РИА Новости, 05.09.2021
Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Что нужно делать в этом случае, объяснил в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T04:15
2021-09-05T04:15
2021-09-05T12:12
общество
технологии
мошенничество
россия
анатолий лебедев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Что нужно делать в этом случае, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.Перечисление на банковскую карту части средств за покупку — то есть кешбэк — сейчас используют многие компании и это пытаются использовать в своих целях злоумышленники. Они звонят клиентам банков и рассказывают, что те накопили по кешбэку значительную сумму, которую якобы срочно нужно забрать.Злоумышленники используют СМС-код, чтобы авторизоваться в банке и далее снимать деньги с карточки жертвы, объяснил он. Поэтому этот код, как и другие персональные данные, ни в коем случае нельзя сообщать посторонним.Эксперт добавил, что с теми или иными предложениями по поводу использования кешбэка к клиентам банков в большинстве случаев обращаются именно мошенники.Во всех случаях, когда звонящий представляется сотрудником банка или компании, лучше перезвонить на официальный телефон данной организации и проверить информацию, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748273528.html
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общество, технологии, мошенничество, россия, анатолий лебедев
04:15 05.09.2021 (обновлено: 12:12 05.09.2021)
Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
Эксперт Лебедев: мошенники начали звонить россиянам с предложением забрать кешбэк с карты
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Россиянам начали звонить мошенники
с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Что нужно делать в этом случае, объяснил в интервью радио Sputnik
заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.
Перечисление на банковскую карту части средств за покупку — то есть кешбэк — сейчас используют многие компании и это пытаются использовать в своих целях злоумышленники. Они звонят клиентам банков и рассказывают, что те накопили по кешбэку значительную сумму, которую якобы срочно нужно забрать.
"Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Поэтому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы", — сказал Лебедев.
Злоумышленники используют СМС-код, чтобы авторизоваться в банке и далее снимать деньги с карточки жертвы, объяснил он. Поэтому этот код, как и другие персональные данные, ни в коем случае нельзя сообщать посторонним.
Эксперт добавил, что с теми или иными предложениями по поводу использования кешбэка к клиентам банков в большинстве случаев обращаются именно мошенники.
"Из банка не будут звонить и говорить, что у вас есть на карте какой-то кешбэк. Как правило, такие приемы у мошенников. Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные, персональные коды, не убедившись, что вам звонит действительно официальный представитель банка или компании", — предупредил Лебедев.
Во всех случаях, когда звонящий представляется сотрудником банка или компании, лучше перезвонить на официальный телефон данной организации и проверить информацию, заключил эксперт.