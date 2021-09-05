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Шифр на Донской иконе Богоматери стал загадкой века для ученых

Шифр на Донской иконе Богоматери стал загадкой века для ученых - РИА Новости, 05.09.2021

Шифр на Донской иконе Богоматери стал загадкой века для ученых

Российские ученые приблизились к разгадке главной тайны Донской иконы Богоматери — шифра из 24 греческих букв. Однако окончательно вопрос не решен: неизвестно,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T08:00

2021-09-05T08:00

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Российские ученые приблизились к разгадке главной тайны Донской иконы Богоматери — шифра из 24 греческих букв. Однако окончательно вопрос не решен: неизвестно, кто и когда написал знаменитый образ. О версиях исследователей — в материале РИА Новости.До или послеУ ученых есть несколько гипотез по поводу авторства иконы. Самая популярная появилась благодаря записи в хронике Донского монастыря. Судя по документу, донские казаки подарили образ накануне Куликовской битвы князю Дмитрию Ивановичу."Народ христианский, воинского чину живущий, зовомый казаций, <...> уведав о пришествии благоверного великого князя Дмитрия Ивановича в междуречье Дона и Непрядвы, вскоре в помощь православному воинству пришли бяше и сей Пречистыя Богоматери образ в дар благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу и всему православному воинству в сохранение, а на побеждение нечестивых агарян, вручеща", —гласит летопись.Запись датируется 1692-м. А вот когда появилось предание, сложно сказать. Скорее всего, не раньше XVII столетия. Все дело в терминах: во времена Дмитрия Донского слово "казак" означало совершенно другое."В XIV-XV веках никакого Войска Донского не существовало, а казаками называли нерегулярные татарские отряды, поступающие на службу к великому князю", — поясняет историк Левон Нерсесян.Еще одна версия о происхождении образа родилась из сказаний о Куликовской битве, составленных примерно в середине XV века. По ним, икону написали в Коломне, где объединенное русское войско собиралось перед решающим сражением. Икону подарили в напутствие князю после молебна в главном храме города.Однако недавние исследования искусствоведов опровергли гипотезу. Летом 1380-го, за пару месяцев до битвы, Успенский собор в Коломне рухнул — московский правитель не мог там молиться. Восстановили храм лишь в 1392-м. Возможно, тогда и написали Донской образ.По мнению Нерсесяна, заказчик лика — княжна Евдокия. Возможно, реликвия появилась уже после смерти ее мужа Дмитрия Донского в 1389-м.Творение мастераЕсли утверждение, что икону повелела написать княгиня Евдокия, верно, то автором образа мог быть величайший мастер того времени — Феофан Грек.Он приехал на Русь приблизительно в 1370-м из крымской Кафы и сперва работал в Новгороде, где до сих пор можно увидеть его фрески в Преображенской церкви. Но в одной из летописей упоминается, что он расписывал и Успенский собор в Коломне.В пользу авторства Грека говорит иконография образа. Он, отмечают искусствоведы, относится к распространенному в Византии типу "Елеуса" ("Умиление"), который Феофан сделал популярным на Руси.Однако далеко не все исследователи согласны с этим. Во-первых, после Новгорода о жизни зарубежного мастера почти ничего не известно. Во-вторых, многие работы, которые приписывают Греку, на самом деле ему не принадлежат."Единственное сохранившееся подлинное произведение Феофана — роспись церкви Спаса Преображения в Новгороде, — уточняет Нерсесян. — Все остальное — домыслы с большей или меньшей вероятностью".Тайн все большеНо гораздо больше ученых ставит в тупик оборотная сторона святыни. На ней — другая икона Успения Богородицы. И по технике написания она сильно отличается от чудотворного образа.Исследователи спорят: оба лика создавал один мастер или разные? Запутывает их и стиль икон — причудливый для Средневековья русско-византийский."В XIV-XV веках существовало множество мастерских, которые принадлежали признанным иконописцам того времени. Вполне возможно, что неизвестный автор Донского шедевра мог работать в одной из них — под началом того же Феофана Грека или Андрея Рублева", — объясняет Жанна Белик, начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева.Непонятна и надпись на лике: на мофории (длинном женском покрывале) Богоматери едва проступают 24 греческие буквы. Причем расположены они не хаотично — это, по мнению ученых, некий шифр.Историк Левон Нерсесян после нескольких лет исследования пришел к выводу, что надпись, скорее всего, — из библейской книги Псалтырь: отрывок, связанный с предсказаниями о Деве Марии."Либо же это текст какой-то молитвы", — предполагает эксперт.Однако, по его словам, версию не подтвердили окончательно. Научное сообщество все еще бьется и над загадочным шифром, и над тайной происхождения Донской иконы.

https://ria.ru/20210719/ikona-1741888906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коломна, аналитика - религия и мировоззрение, дон, донской, дмитрий донсков, русь