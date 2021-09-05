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Генсек ООН осудил переворот в Гвинее
Генсек ООН осудил переворот в Гвинее - РИА Новости, 05.09.2021
Генсек ООН осудил переворот в Гвинее
Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, призвал немедленно освободить президента страны, следует из записи генерального... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T19:22
2021-09-05T19:22
2021-09-05T19:46
в мире
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оон
конакри (город)
антониу гутерреш
альфа конде
военный переворот в гвинее
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ООН, 5 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, призвал немедленно освободить президента страны, следует из записи генерального секретаря в Twitter.Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Альфу Конде. Лидер мятежников заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Однако, согласно властям Гвинеи, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию."Я очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Гутерреш.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
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в мире, гвинея, оон, конакри (город), антониу гутерреш, альфа конде, военный переворот в гвинее
19:22 05.09.2021 (обновлено: 19:46 05.09.2021)
Генсек ООН осудил переворот в Гвинее
Генсек ООН осудил переворот в Гвинее и призвал к немедленному освобождению президента