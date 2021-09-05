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Генсек ООН осудил переворот в Гвинее

Генсек ООН осудил переворот в Гвинее - РИА Новости, 05.09.2021

Генсек ООН осудил переворот в Гвинее

Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, призвал немедленно освободить президента страны, следует из записи генерального... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T19:22

2021-09-05T19:22

2021-09-05T19:46

в мире

гвинея

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конакри (город)

антониу гутерреш

альфа конде

военный переворот в гвинее

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ООН, 5 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, призвал немедленно освободить президента страны, следует из записи генерального секретаря в Twitter.Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Альфу Конде. Лидер мятежников заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Однако, согласно властям Гвинеи, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию."Я очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Гутерреш.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.

гвинея

конакри (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гвинея, оон, конакри (город), антониу гутерреш, альфа конде, военный переворот в гвинее