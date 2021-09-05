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Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства
Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства - РИА Новости, 05.09.2021
Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства
Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:03
2021-09-05T16:03
2021-09-05T18:14
в мире
гвинея
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны.Ранее портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде."Мы решили распустить правительство", - заявил Думбуя в ходе видеообращения, опубликованного изданием Africa Guinee в Facebook.Лидер мятежников также объявил об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.Телеканал Al-Jazeera и пользователи соцсетей также поделились фрагментами трансляции гвинейского канала RTG, где предполагаемый лидер военных мятежников, предпринявших сегодня попытку переворота, выступил с аналогичными заявлениями. При этом на самом сайте канала до сих пор нет обновленной информации о событиях в Конакри, трансляция в интернете не работает.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
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РИА Новости
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Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Попытку госпереворота предприняли силы спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя.
2021-09-05T16:03
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, гвинея, военный переворот в гвинее, видео