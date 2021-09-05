https://ria.ru/20210905/gvineya-1748766255.html
В Гвинее военные перекрыли пути к столице
В Гвинее военные перекрыли пути к столице - РИА Новости, 05.09.2021
В Гвинее военные перекрыли пути к столице
Военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри, сообщает портал Guinee News. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T15:31
2021-09-05T15:31
2021-09-05T17:56
в мире
гвинея
конакри (город)
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри, сообщает портал Guinee News.По данным портала, военные заблокировали пути в 50 километрах от города.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
гвинея
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Стрельба на улицах Конакри
Выстрелы слышны в столице Гвинеи Конакри. Они доносятся из коммуны Калум, где располагается резиденция президента. Местные жители напуганы.
2021-09-05T15:31
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в мире, гвинея, конакри (город), военный переворот в гвинее
15:31 05.09.2021 (обновлено: 17:56 05.09.2021)
В Гвинее военные перекрыли пути к столице
Guinee News: военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри