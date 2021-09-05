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В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем - РИА Новости, 05.09.2021
В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
Легковая машина утром в воскресенье наехала на ограждение на Кадашевской набережной в Москве, ее водитель, по предварительным данным, умер от сердечного... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:14
2021-09-05T12:35
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Легковая машина утром в воскресенье наехала на ограждение на Кадашевской набережной в Москве, ее водитель, по предварительным данным, умер от сердечного приступа, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."ДТП произошло около 10.30 на Кадашевской набережной у дома 2. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" наехал на ограждение Водоотводного канала. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, пока непонятно, скончался ли водитель до аварии или это произошло в результате ДТП. Это выяснят в ходе проверки.
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происшествия, москва, авто
12:14 05.09.2021 (обновлено: 12:35 05.09.2021)
 
В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем

Машина с умершим от сердечного приступа водителем въехала в ограждение набережной в Москве

© Depositphotos / dmitrimaruta / Перейти в фотобанкСалон автомобиля
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Depositphotos / dmitrimaruta
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Легковая машина утром в воскресенье наехала на ограждение на Кадашевской набережной в Москве, ее водитель, по предварительным данным, умер от сердечного приступа, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"ДТП произошло около 10.30 на Кадашевской набережной у дома 2. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" наехал на ограждение Водоотводного канала. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, пока непонятно, скончался ли водитель до аварии или это произошло в результате ДТП. Это выяснят в ходе проверки.
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