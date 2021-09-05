https://ria.ru/20210905/dtp-1748752394.html

В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем

В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем - РИА Новости, 05.09.2021

В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем

Легковая машина утром в воскресенье наехала на ограждение на Кадашевской набережной в Москве, ее водитель, по предварительным данным, умер от сердечного... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T12:14

2021-09-05T12:14

2021-09-05T12:35

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Легковая машина утром в воскресенье наехала на ограждение на Кадашевской набережной в Москве, ее водитель, по предварительным данным, умер от сердечного приступа, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."ДТП произошло около 10.30 на Кадашевской набережной у дома 2. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" наехал на ограждение Водоотводного канала. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, пока непонятно, скончался ли водитель до аварии или это произошло в результате ДТП. Это выяснят в ходе проверки.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто