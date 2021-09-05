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На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу
На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу - РИА Новости, 05.09.2021
На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу
Американская и украинская стороны могли принять "негласные решения" по Донбассу во время или после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского,... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T18:21
2021-09-05T18:49
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
донбасс
"нормандская четверка"
днр
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская и украинская стороны могли принять "негласные решения" по Донбассу во время или после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, считают источники "Страны" в дипломатических кругах.Собеседники издания обратили внимание, что в заявлениях по итогам встречи стороны не поднимали тему Минских соглашений.""Минск-2" — единственный на сегодня международно признанный договор по установлению мира на Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне — тревожный знак", — говорится в публикации издания.Эксперты отметили, что это может указывать как на нежелание Вашингтона вовлекаться в переговоры, так и на существование договоренностей по Донбассу, которые пока "не выносятся в публичную плоскость"."По второй версии (которую, впрочем, многие считают конспирологической), Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера", — заявили дипломаты в беседе с журналистами.На днях в Киеве объявили, что Вашингтон "видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма". Каким образом США планирует участвовать в переговорах, украинская сторона не уточнила. Сегодня в посольстве США на Украине заявили, что Россия "должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе", а также в очередной раз обвинили Москву в развязывании конфликта в регионе.Ситуация в Донбассе повлияла на ухудшение отношение между Россией и Украиной. Ряд западных стран по-прежнему обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела соседнего государства. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, донбасс, "нормандская четверка", днр, лнр, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
18:21 05.09.2021 (обновлено: 18:49 05.09.2021)
 
На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу

"Страна": Байден и Зеленский могли принять негласные решения по Донбассу во время встречи

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская и украинская стороны могли принять "негласные решения" по Донбассу во время или после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, считают источники "Страны" в дипломатических кругах.
Собеседники издания обратили внимание, что в заявлениях по итогам встречи стороны не поднимали тему Минских соглашений.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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""Минск-2" — единственный на сегодня международно признанный договор по установлению мира на Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне — тревожный знак", — говорится в публикации издания.
Эксперты отметили, что это может указывать как на нежелание Вашингтона вовлекаться в переговоры, так и на существование договоренностей по Донбассу, которые пока "не выносятся в публичную плоскость".
"По второй версии (которую, впрочем, многие считают конспирологической), Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера", — заявили дипломаты в беседе с журналистами.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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На днях в Киеве объявили, что Вашингтон "видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма". Каким образом США планирует участвовать в переговорах, украинская сторона не уточнила.
Сегодня в посольстве США на Украине заявили, что Россия "должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе", а также в очередной раз обвинили Москву в развязывании конфликта в регионе.
Ситуация в Донбассе повлияла на ухудшение отношение между Россией и Украиной. Ряд западных стран по-прежнему обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела соседнего государства. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДонбасс"Нормандская четверка"ДНРЛНРСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссия
 
 
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