https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html

На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу

На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу - РИА Новости, 05.09.2021

На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу

Американская и украинская стороны могли принять "негласные решения" по Донбассу во время или после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T18:21

2021-09-05T18:21

2021-09-05T18:49

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

донбасс

"нормандская четверка"

днр

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американская и украинская стороны могли принять "негласные решения" по Донбассу во время или после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, считают источники "Страны" в дипломатических кругах.Собеседники издания обратили внимание, что в заявлениях по итогам встречи стороны не поднимали тему Минских соглашений.""Минск-2" — единственный на сегодня международно признанный договор по установлению мира на Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне — тревожный знак", — говорится в публикации издания.Эксперты отметили, что это может указывать как на нежелание Вашингтона вовлекаться в переговоры, так и на существование договоренностей по Донбассу, которые пока "не выносятся в публичную плоскость"."По второй версии (которую, впрочем, многие считают конспирологической), Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера", — заявили дипломаты в беседе с журналистами.На днях в Киеве объявили, что Вашингтон "видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма". Каким образом США планирует участвовать в переговорах, украинская сторона не уточнила. Сегодня в посольстве США на Украине заявили, что Россия "должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе", а также в очередной раз обвинили Москву в развязывании конфликта в регионе.Ситуация в Донбассе повлияла на ухудшение отношение между Россией и Украиной. Ряд западных стран по-прежнему обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела соседнего государства. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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https://ria.ru/20210904/komik-1748675466.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

киев

сша

донбасс

россия

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