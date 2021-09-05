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Посольство США призвало Россию "вернуть Украине контроль над ее границами"
Посольство США призвало Россию "вернуть Украине контроль над ее границами" - РИА Новости, 05.09.2021
Посольство США призвало Россию "вернуть Украине контроль над ее границами"
Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе, заявила пресс-служба посольства США на Украине. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:46
2021-09-05T11:46
в мире
сша
посольство сша на украине
донбасс
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе, заявила пресс-служба посольства США на Украине.В четверг во время заседания постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация заявила, что не будет поддерживать существующий в рамках Организации широкий консенсус относительно продления мандата миссии ее наблюдателей на российских пунктах пропуска через государственную границу с Украиной "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября. Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе заявила, что РФ нарушила пункт 4 минского протокола от 5 сентября 2014 года, предусматривающего обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией."В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", - сообщила пресс-служба в своем аккаунте в Facebook.
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в мире, сша, посольство сша на украине, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
11:46 05.09.2021
 
Посольство США призвало Россию "вернуть Украине контроль над ее границами"

Посольство США в Киеве: Россия должна "вернуть Украине контроль над ее границами"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота КПП "Гуково" в Ростовской области.
Работа КПП Гуково в Ростовской области. - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе, заявила пресс-служба посольства США на Украине.
В четверг во время заседания постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация заявила, что не будет поддерживать существующий в рамках Организации широкий консенсус относительно продления мандата миссии ее наблюдателей на российских пунктах пропуска через государственную границу с Украиной "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября. Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе заявила, что РФ нарушила пункт 4 минского протокола от 5 сентября 2014 года, предусматривающего обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.
"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", - сообщила пресс-служба в своем аккаунте в Facebook.
Минские соглашения
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