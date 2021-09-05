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При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских

При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских - РИА Новости, 05.09.2021

При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских

Травмы в ходе протестов в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия получили 20 полицейских,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:35

2021-09-05T14:35

2021-09-05T17:27

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в мире

черногория

сербская православная церковь

патриарх сербский порфирий

митрополит черногорско-приморский иоанникий

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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Травмы в ходе протестов в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия получили 20 полицейских, обстановка днем в воскресенье мирная, сообщило управление полиции МВД республики.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы. Позднее правоохранители говорили о восьми задержанных демонстрантах и двух пострадавших полицейских.В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг было окутано слезоточивым газом, монастырь оцепили тяжело экипированные бойцы антитеррористического подразделения с автоматическим оружием. Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл, тот обещал служить для "братского примирения" в стране."Согласно поступающим данным, 20 полицейских получили травмы, что касается граждан, мы на постоянной связи с медицинскими службами Цетине и все еще не располагаем информацией об обращениях граждан в связи с ранениями сегодня", - цитирует управление полиции Черногории в Twitter помощника директора Драгана Горовича. Он подчеркнул, что сейчас обстановка в городе спокойная.Представитель МВД отметил, что его коллеги подвергались утром физическим атакам, постоянным нападениям с использованием камней, пиротехники, приходилось применять силу и спецсредства, включая химические, то есть слезоточивый газ.Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.

черногория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия. 2021-09-05T14:35 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, черногория, сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий, митрополит черногорско-приморский иоанникий