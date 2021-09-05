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Религия
https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748762430.html
При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских
При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских - РИА Новости, 05.09.2021
При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских
Травмы в ходе протестов в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия получили 20 полицейских,... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:35
2021-09-05T17:27
религия
в мире
черногория
сербская православная церковь
патриарх сербский порфирий
митрополит черногорско-приморский иоанникий
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Травмы в ходе протестов в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия получили 20 полицейских, обстановка днем в воскресенье мирная, сообщило управление полиции МВД республики.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы. Позднее правоохранители говорили о восьми задержанных демонстрантах и двух пострадавших полицейских.В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг было окутано слезоточивым газом, монастырь оцепили тяжело экипированные бойцы антитеррористического подразделения с автоматическим оружием. Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл, тот обещал служить для "братского примирения" в стране."Согласно поступающим данным, 20 полицейских получили травмы, что касается граждан, мы на постоянной связи с медицинскими службами Цетине и все еще не располагаем информацией об обращениях граждан в связи с ранениями сегодня", - цитирует управление полиции Черногории в Twitter помощника директора Драгана Горовича. Он подчеркнул, что сейчас обстановка в городе спокойная.Представитель МВД отметил, что его коллеги подвергались утром физическим атакам, постоянным нападениям с использованием камней, пиротехники, приходилось применять силу и спецсредства, включая химические, то есть слезоточивый газ.Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия.
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в мире, черногория, сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий, митрополит черногорско-приморский иоанникий
14:35 05.09.2021 (обновлено: 17:27 05.09.2021)
 
При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских

При беспорядках в Черногории из-за интронизации митрополита СПЦ пострадали 20 полицейских

© AFP 2021 / Savo PrelevicСотрудники полиции стоят в облаке слезоточивого газа во время столкновений на акции протеста против интронизации митрополита Иоанникия
Сотрудники полиции стоят в облаке слезоточивого газа во время столкновений на акции протеста против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AFP 2021 / Savo Prelevic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Травмы в ходе протестов в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия получили 20 полицейских, обстановка днем в воскресенье мирная, сообщило управление полиции МВД республики.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы. Позднее правоохранители говорили о восьми задержанных демонстрантах и двух пострадавших полицейских.
В воскресенье патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг было окутано слезоточивым газом, монастырь оцепили тяжело экипированные бойцы антитеррористического подразделения с автоматическим оружием. Патриарх Порфирий после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл, тот обещал служить для "братского примирения" в стране.
"Согласно поступающим данным, 20 полицейских получили травмы, что касается граждан, мы на постоянной связи с медицинскими службами Цетине и все еще не располагаем информацией об обращениях граждан в связи с ранениями сегодня", - цитирует управление полиции Черногории в Twitter помощника директора Драгана Горовича. Он подчеркнул, что сейчас обстановка в городе спокойная.
Представитель МВД отметил, что его коллеги подвергались утром физическим атакам, постоянным нападениям с использованием камней, пиротехники, приходилось применять силу и спецсредства, включая химические, то есть слезоточивый газ.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.
© AP Photo / Risto BozovicМитрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Risto Bozovic
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий
 
РелигияВ миреЧерногорияСербская православная церковьПатриарх Сербский ПорфирийМитрополит Черногорско-Приморский Иоанникий
 
 
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