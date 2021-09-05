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В Черногории четыре человека пострадали во время протестов

В Черногории четыре человека пострадали во время протестов - РИА Новости, 05.09.2021

В Черногории четыре человека пострадали во время протестов

Четыре человека пострадали в ходе протестов в старой столице Черногории Цетине против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:48

2021-09-05T09:48

2021-09-05T09:51

религия

подгорица (город)

черногория

мило джуканович

здравко кривокапич

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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ходе протестов в старой столице Черногории Цетине против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия в воскресенье, передает национальное телевидение со ссылкой на медиков.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые продолжают блокировать въезд в Цетине и собрались на главной городской площади."В беспорядках в Цетине легкие травмы получили четыре человека, как сообщили нам в городской больнице. Пациенты направлены на домашнее лечение", - передает Радио и телевидение Черногории.Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал в Twitter видео, на котором среди протестующих перед кордоном полиции находится бывший директор полиции Черногории Веселин Вельович, нынешний советник президента Мило Джукановича. Абазович обвинил его в участии в нападении на сотрудников МВД.Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, запланированная на 5 сентября, ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", в субботу прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине. Начало церемонии интронизации в Цетинском монастыре ранее было назначено на 8.00 (9.00 мск).Премьер Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможное обострение ситуации в Цетине 5 сентября.

подгорица (город)

черногория

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Столкновения полиции с местными националистами в Черногории В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда. 2021-09-05T09:48 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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подгорица (город), черногория, мило джуканович, здравко кривокапич, видео