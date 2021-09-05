09:48 05.09.2021 (обновлено: 09:51 05.09.2021)
В Черногории четыре человека пострадали во время протестов
Четыре человека пострадали во время протестов в Черногории против митрополита СПЦ
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ходе протестов в старой столице Черногории Цетине против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия в воскресенье, передает национальное телевидение со ссылкой на медиков.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые продолжают блокировать въезд в Цетине и собрались на главной городской площади.
"В беспорядках в Цетине легкие травмы получили четыре человека, как сообщили нам в городской больнице. Пациенты направлены на домашнее лечение", - передает Радио и телевидение Черногории.
Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал в Twitter видео, на котором среди протестующих перед кордоном полиции находится бывший директор полиции Черногории Веселин Вельович, нынешний советник президента Мило Джукановича. Абазович обвинил его в участии в нападении на сотрудников МВД.
Pogledajte kako je Veselin Veljović, savjetnik Predsjednika države i grupa poslanika DPS započela jutros napad na @PolicijaCG .— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) September 5, 2021
Sad je valjda svima sve jasno!
Apelujemo na mir i spuštanje tenzija. pic.twitter.com/TRwaiJQrkr
Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, запланированная на 5 сентября, ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", в субботу прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.
Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине. Начало церемонии интронизации в Цетинском монастыре ранее было назначено на 8.00 (9.00 мск).
Премьер Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможное обострение ситуации в Цетине 5 сентября.