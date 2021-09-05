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В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 05.09.2021
В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине, передает национальное телевидение. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:00
2021-09-05T11:12
в мире
черногория
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине, передает национальное телевидение.Отмечается, что в результате столкновений пострадали четыре человека.Интронизации митрополита СПЦ Иоанникия в Цетинском монастыре началась в 08:00 (09:00 мск).Запланированная церемония вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", накануне прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда сербского патриарха Порфирия и духовенства.Тем не менее, торжественная встреча патриарха состоялась накануне вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.В пятницу в офисе ООН в Черногории заявили, что обеспокоены обострением ситуации в стране.Премьер Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур" при интронизации.Совет национальной безопасности в пятницу издал инструкции органам разведки силовым структурам "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".
https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия.
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в мире, черногория, сербская православная церковь
09:00 05.09.2021 (обновлено: 11:12 05.09.2021)
 
В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против СПЦ

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине, передает национальное телевидение.

"Полиция вмешалась и пыталась разделить массу граждан на группы, несколько раз применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сотрудники МВД приказывают людям разойтись", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновений пострадали четыре человека.
Интронизации митрополита СПЦ Иоанникия в Цетинском монастыре началась в 08:00 (09:00 мск).
Запланированная церемония вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", накануне прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда сербского патриарха Порфирия и духовенства.
Тем не менее, торжественная встреча патриарха состоялась накануне вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.
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В пятницу в офисе ООН в Черногории заявили, что обеспокоены обострением ситуации в стране.
Премьер Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур" при интронизации.
Совет национальной безопасности в пятницу издал инструкции органам разведки силовым структурам "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".
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