https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748738609.html

В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 05.09.2021

В Черногории полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине, передает национальное телевидение. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:00

2021-09-05T09:00

2021-09-05T11:12

в мире

черногория

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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине, передает национальное телевидение.Отмечается, что в результате столкновений пострадали четыре человека.Интронизации митрополита СПЦ Иоанникия в Цетинском монастыре началась в 08:00 (09:00 мск).Запланированная церемония вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", накануне прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда сербского патриарха Порфирия и духовенства.Тем не менее, торжественная встреча патриарха состоялась накануне вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.В пятницу в офисе ООН в Черногории заявили, что обеспокоены обострением ситуации в стране.Премьер Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур" при интронизации.Совет национальной безопасности в пятницу издал инструкции органам разведки силовым структурам "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".

https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html

https://ria.ru/20210621/patriarkh-1737866749.html

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Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия. 2021-09-05T09:00 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, черногория, сербская православная церковь