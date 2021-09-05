https://ria.ru/20210905/chekhiya-1748770668.html

Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву

Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву - РИА Новости, 05.09.2021

Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек во вторник будет допрошен в полиции о своей несостоявшейся в середине апреля этого года поездке в Москву,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:23

2021-09-05T16:23

2021-09-05T17:36

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ПРАГА, 5 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек во вторник будет допрошен в полиции о своей несостоявшейся в середине апреля этого года поездке в Москву, Гамачек сам сообщил об этом в воскресенье, выступая по пражскому телеканалу CNN Prima News."Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло", - сказал Гамачек.В апреле, вскоре после того, как премьер Андрей Бабиш и Гамачек объявили в телеобращении о том, что взрывы на складах с оружием в деревне Врбетице якобы организовали сотрудники российских спецслужб и объявили о высылке из Чехии 18 российских дипломатов, пражское сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Гамачек еще до телеобращения собирался посетить Москву.В начале мая расследованием ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека в Москву начало заниматься Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО, входит в состав полиции Чехии).В свою очередь, Гамачек категорически опроверг информацию издания Seznam Zprávy и заявил, что подаст на него в суд. При этом глава сенатского комитета по международным делам и безопасности Павел Фишер недавно сообщил журналистам, что Гамачек уже несколько раз не явился на заседание комитета, который также хотел бы выслушать вице-премьера об его несостоявшейся поездке в Москву.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739434914.html

https://ria.ru/20210903/otnosheniya-1748445727.html

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в мире, чехия, москва, мвд чехии, ян гамачек, россия