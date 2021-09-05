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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210905/bitkoin-1748737981.html
Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов
Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов - РИА Новости, 05.09.2021
Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов
Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:10
2021-09-05T09:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
центр стратегических разработок (фонд)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров."Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов (14 апреля 2021 года) не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии (элемент теханализа – прим. ред.), что позволит цене идти выше своих максимумов",- считает он.Кроме того, есть и фундаментальный фактор роста - перспектива принятия Bitcoin в латиноамериканских странах, где наблюдается повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей. Еще одним из основополагающих факторов подъёма является рост американских технологических индексов, где Bitcoin начинает становиться защитным активом, добавляет Назиров.
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экономика, сша, центр стратегических разработок (фонд)
09:10 05.09.2021
 
Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов

Эксперт ЦСР Назиров: биткоин до конца года может побить рекорды и вырасти до $73-75 тысяч

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.
"Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов (14 апреля 2021 года) не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии (элемент теханализа – прим. ред.), что позволит цене идти выше своих максимумов",- считает он.
"Уже в этом году стоимость криптовалюты сможет достигнуть 73–75 тысяч долларов. Необходимо отметить, что сентябрь открылся ценой выше 45 тысяч долларов, что говорит о преимущественном интересе покупателя",- добавляет эксперт.
Кроме того, есть и фундаментальный фактор роста - перспектива принятия Bitcoin в латиноамериканских странах, где наблюдается повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей. Еще одним из основополагающих факторов подъёма является рост американских технологических индексов, где Bitcoin начинает становиться защитным активом, добавляет Назиров.
Блокчейн и биткоин
5 марта 2018, 12:26Инфографика
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАЦентр стратегических разработок (фонд)
 
 
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