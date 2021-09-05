https://ria.ru/20210905/bitkoin-1748737981.html

Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов

Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов - РИА Новости, 05.09.2021

Эксперт: биткоин до конца года может вырасти до 73-75 тысяч долларов

Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:10

2021-09-05T09:10

2021-09-05T09:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

центр стратегических разработок (фонд)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров."Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов (14 апреля 2021 года) не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии (элемент теханализа – прим. ред.), что позволит цене идти выше своих максимумов",- считает он.Кроме того, есть и фундаментальный фактор роста - перспектива принятия Bitcoin в латиноамериканских странах, где наблюдается повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей. Еще одним из основополагающих факторов подъёма является рост американских технологических индексов, где Bitcoin начинает становиться защитным активом, добавляет Назиров.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, центр стратегических разработок (фонд)