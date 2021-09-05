https://ria.ru/20210905/bashkiriya-1748785472.html
В Башкирии оценили ситуацию с пожарами
В Башкирии оценили ситуацию с пожарами - РИА Новости, 05.09.2021
В Башкирии оценили ситуацию с пожарами
Пожарные ликвидировали почти половину лесных пожаров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T20:09
2021-09-05T20:09
2021-09-05T20:10
происшествия
республика башкортостан
россия
природные пожары в россии
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УФА, 5 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали почти половину лесных пожаров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.Ранее ГУМЧС России по республике сообщало, что площадь лесных пожаров в республике составляет 3,3 тысячи гектаров.Ведомство сообщает, что к вечеру воскресенья пожарные ликвидировали четыре очага лесного пожара на площади 1859,63 гектара."Продолжают действовать три очага лесных пожаров, локализованы на общей площади 1530 гектаров",- говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20210830/pozhary-1747850572.html
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происшествия, республика башкортостан, россия, природные пожары в россии
20:09 05.09.2021 (обновлено: 20:10 05.09.2021)
В Башкирии оценили ситуацию с пожарами
МЧС: площадь лесных пожаров в Башкирии уменьшилась в два раза