https://ria.ru/20210905/bashkiriya-1748785472.html

В Башкирии оценили ситуацию с пожарами

В Башкирии оценили ситуацию с пожарами - РИА Новости, 05.09.2021

В Башкирии оценили ситуацию с пожарами

Пожарные ликвидировали почти половину лесных пожаров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T20:09

2021-09-05T20:09

2021-09-05T20:10

происшествия

республика башкортостан

россия

природные пожары в россии

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УФА, 5 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали почти половину лесных пожаров в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.Ранее ГУМЧС России по республике сообщало, что площадь лесных пожаров в республике составляет 3,3 тысячи гектаров.Ведомство сообщает, что к вечеру воскресенья пожарные ликвидировали четыре очага лесного пожара на площади 1859,63 гектара."Продолжают действовать три очага лесных пожаров, локализованы на общей площади 1530 гектаров",- говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20210830/pozhary-1747850572.html

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан, россия, природные пожары в россии