https://ria.ru/20210905/avariya-1748774901.html

В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе

В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 05.09.2021

В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе

Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T17:31

2021-09-05T17:31

2021-09-05T17:31

происшествия

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в воскресенье около 15.30 на 9-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе."Произошло столкновение автомобилей "Субару Легаси" и "Фольксваген Транспортер". В результате происшествия три человека - оба водителя и пассажир автомобиля "Субару" - погибли. Ещё четыре пассажира этого автомобиля были травмированы"- говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.Как сообщает прокуратура Кировской области, на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района.Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры региона.

https://ria.ru/20210905/yakutiya-1748737429.html

https://ria.ru/20210904/turtsiya-1748678106.html

кировская область

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происшествия, кировская область