Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210905/avariya-1748774901.html
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 05.09.2021
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:31
2021-09-05T17:31
происшествия
кировская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в воскресенье около 15.30 на 9-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе."Произошло столкновение автомобилей "Субару Легаси" и "Фольксваген Транспортер". В результате происшествия три человека - оба водителя и пассажир автомобиля "Субару" - погибли. Ещё четыре пассажира этого автомобиля были травмированы"- говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.Как сообщает прокуратура Кировской области, на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района.Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
https://ria.ru/20210905/yakutiya-1748737429.html
https://ria.ru/20210904/turtsiya-1748678106.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кировская область
17:31 05.09.2021
 
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе

В Кировской области три человека погибли, четыре пострадали в ДТП на трассе

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло в воскресенье около 15.30 на 9-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 08:38
В Якутии три человека погибли в ДТП на трассе
"Произошло столкновение автомобилей "Субару Легаси" и "Фольксваген Транспортер". В результате происшествия три человека - оба водителя и пассажир автомобиля "Субару" - погибли. Ещё четыре пассажира этого автомобиля были травмированы"- говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
Как сообщает прокуратура Кировской области, на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района.
Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 11:19
В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ
 
ПроисшествияКировская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов
05:40Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму
05:25Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
05:08Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники
05:06В России увеличат число резервистов
05:05"Предсмертные судороги": в Раде заявили о превращении украинцев в рабов
05:04На учения в Калининградской области перебросили резервистов
04:53Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу
04:51Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
04:44Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
04:36В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
04:24Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
04:20Врач рассказала, сколько сладкого можно есть в день без вреда для здоровья
04:15Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
04:00В России в три раза вырос спрос на материалы для отделки жилья
03:53В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией
03:25Врач рассказала, что будет, если пить энергетики каждый день
03:17Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
03:15Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
03:00Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна
Лента новостейМолния