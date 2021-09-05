https://ria.ru/20210905/avariya-1748774901.html
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 05.09.2021
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:31
2021-09-05T17:31
2021-09-05T17:31
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в воскресенье около 15.30 на 9-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе."Произошло столкновение автомобилей "Субару Легаси" и "Фольксваген Транспортер". В результате происшествия три человека - оба водителя и пассажир автомобиля "Субару" - погибли. Ещё четыре пассажира этого автомобиля были травмированы"- говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.Как сообщает прокуратура Кировской области, на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района.Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
https://ria.ru/20210905/yakutiya-1748737429.html
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происшествия, кировская область
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
В Кировской области три человека погибли, четыре пострадали в ДТП на трассе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости.
Три человека погибли, ещё 4 получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе "Вятка" в Кировской области
, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло в воскресенье около 15.30 на 9-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе.
"Произошло столкновение автомобилей "Субару Легаси" и "Фольксваген Транспортер". В результате происшествия три человека - оба водителя и пассажир автомобиля "Субару" - погибли. Ещё четыре пассажира этого автомобиля были травмированы"- говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
Как сообщает прокуратура Кировской области, на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района.
Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры региона.