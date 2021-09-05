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Назван простой способ обнаружить первый признак болезни Альцгеймера
Назван простой способ обнаружить первый признак болезни Альцгеймера - РИА Новости, 05.09.2021
Назван простой способ обнаружить первый признак болезни Альцгеймера
Легкие когнитивные нарушения могут указывать на развитие болезни Альцгеймера у пациента. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование Университета в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:56
2021-09-05T17:03
в мире
общество
литва
каунас
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Легкие когнитивные нарушения могут указывать на развитие болезни Альцгеймера у пациента. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование Университета в Каунасе.Ученые из Литвы разработали метод, способный выявить такие нарушения благодаря искусственному интеллекту. Им удалось создать алгоритм на базе анализа МРТ изображений мозга 138 испытуемых.По словам исследователей, их способ показал прекрасный результат: болезнь можно предсказать с точностью более 99 процентов. В материале уточняется, что ручной анализ МРТ-снимков отнимает много времени, тогда как применение искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс."Подумайте о машине как о роботе, способном выполнить самую утомительную задачу по сортировке данных и поиску симптомов. После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее", — прокомментировал полученные результаты исследования доктор Ритис Маскелюнас.При этом в публикации отмечается, что обнаружение легких когнитивных нарушений у больного может оказаться симптомом и других заболеваний, связанных с мозгом.В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет в связи с процессом старения общества.
https://ria.ru/20210904/altsgeymer-1748719519.html
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в мире, общество, литва, каунас, здоровье - общество, здоровье
16:56 05.09.2021 (обновлено: 17:03 05.09.2021)
 
Назван простой способ обнаружить первый признак болезни Альцгеймера

Medical Xpress: легкие когнитивные нарушения могут указывать на болезнь Альцгеймера

© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Depositphotos / monsit
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Легкие когнитивные нарушения могут указывать на развитие болезни Альцгеймера у пациента. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование Университета в Каунасе.
Ученые из Литвы разработали метод, способный выявить такие нарушения благодаря искусственному интеллекту. Им удалось создать алгоритм на базе анализа МРТ изображений мозга 138 испытуемых.
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По словам исследователей, их способ показал прекрасный результат: болезнь можно предсказать с точностью более 99 процентов. В материале уточняется, что ручной анализ МРТ-снимков отнимает много времени, тогда как применение искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс.
"Подумайте о машине как о роботе, способном выполнить самую утомительную задачу по сортировке данных и поиску симптомов. После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее", — прокомментировал полученные результаты исследования доктор Ритис Маскелюнас.
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В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет в связи с процессом старения общества.
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