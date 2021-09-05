https://ria.ru/20210905/akter-1748743200.html
В Кемерово нашли мертвым актера Герцева
В Кемерово нашли мертвым актера Герцева - РИА Новости, 05.09.2021
В Кемерово нашли мертвым актера Герцева
Актера театра для детей и молодежи в Кемерово Максима Герцева нашли погибшим. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:24
2021-09-05T10:24
2021-09-05T11:44
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 сен — РИА Новости. Актера театра для детей и молодежи в Кемерово Максима Герцева нашли погибшим.Информация об исчезновении 25-летнего мужчины появилась в чате поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Сообщалось, что 3 сентября он уехал на автомобиле и пропал."Найден, погиб Герцев Максим Михайлович, 25 лет", — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.Правоохранители инцидент не комментируют.Актер играл в нескольких спектаклях местного театра: "Доктор Айболит и его звери", "Портрет Дориана Грея" и "Пьяные".
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происшествия
10:24 05.09.2021 (обновлено: 11:44 05.09.2021)
В Кемерово нашли мертвым актера Герцева
В Кемерово нашли тело актера театра для детей и молодежи Максима Герцева
КЕМЕРОВО, 5 сен — РИА Новости.
Актера театра для детей и молодежи в Кемерово
Максима Герцева нашли погибшим.
Информация об исчезновении 25-летнего мужчины появилась в чате поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Сообщалось, что 3 сентября он уехал на автомобиле и пропал.
"Найден, погиб Герцев Максим Михайлович, 25 лет", — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.
Правоохранители инцидент не комментируют.
Актер играл в нескольких спектаклях местного театра: "Доктор Айболит и его звери", "Портрет Дориана Грея" и "Пьяные".