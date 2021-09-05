https://ria.ru/20210905/akter-1748743200.html

В Кемерово нашли мертвым актера Герцева

В Кемерово нашли мертвым актера Герцева - РИА Новости, 05.09.2021

В Кемерово нашли мертвым актера Герцева

Актера театра для детей и молодежи в Кемерово Максима Герцева нашли погибшим. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:24

2021-09-05T10:24

2021-09-05T11:44

происшествия

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КЕМЕРОВО, 5 сен — РИА Новости. Актера театра для детей и молодежи в Кемерово Максима Герцева нашли погибшим.Информация об исчезновении 25-летнего мужчины появилась в чате поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Сообщалось, что 3 сентября он уехал на автомобиле и пропал."Найден, погиб Герцев Максим Михайлович, 25 лет", — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.Правоохранители инцидент не комментируют.Актер играл в нескольких спектаклях местного театра: "Доктор Айболит и его звери", "Портрет Дориана Грея" и "Пьяные".

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/makeeva-1748740062.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия