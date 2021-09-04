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Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам

Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам - РИА Новости, 04.09.2021

Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам

Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей отдельным... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:30

2021-09-04T13:30

2021-09-04T22:19

общество

правительство рф

министерство финансов рф (минфин россии)

пенсионный фонд рф

пенсионеры

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей отдельным категориям граждан, получающим пенсию, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения предусматривает средства для выплат и оплаты услуг по их доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами."Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента России от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию..." <...> Одобрить выделение Минфину России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html

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общество, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф, пенсионеры, россия