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Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам
Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам
Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей отдельным... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:30
2021-09-04T22:19
общество
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсионный фонд рф
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей отдельным категориям граждан, получающим пенсию, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения предусматривает средства для выплат и оплаты услуг по их доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами."Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента России от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию..." &lt;...&gt; Одобрить выделение Минфину России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства", — добавляется в сообщении.
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общество, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф, пенсионеры, россия
13:30 04.09.2021 (обновлено: 22:19 04.09.2021)
 
Правительство выделило средства на единоразовые выплаты военным пенсионерам

Правительство выделило средства на разовую выплату десяти тысяч рублей военным пенсионерам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПермская печатная фабрика АО "Гознак"
Пермская печатная фабрика АО Гознак - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей отдельным категориям граждан, получающим пенсию, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 21 142 745 тысяч рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей в соответствии с Указом президента РФ от 24 августа 2021 года № 487 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения предусматривает средства для выплат и оплаты услуг по их доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.
Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами.
"Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента России от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию..." <...> Одобрить выделение Минфину России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства", — добавляется в сообщении.
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Пенсионерам, военным, детям. Куда еще направят миллиарды поддержки
 
ОбществоПравительство РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Пенсионный фонд РФПенсионерыРоссия
 
 
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