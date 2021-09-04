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Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами
Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами - РИА Новости, 04.09.2021
Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами
"Справедливая Россия — За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за голосованием на предстоящих выборах, сообщил сопредседатель партии Захар... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:26
2021-09-04T12:26
2021-09-04T14:50
политика
захар прилепин
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за голосованием на предстоящих выборах, сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин.Об этом он рассказал журналистам во время организованного партией форума левых и патриотических сил.В свою очередь, сопредседатель партии Сергей Миронов пояснил, что наблюдатели от двух политических сил в любом случае будут помогать друг другу во время голосования."Посмотрим. Даже если мы официально не договоримся, по факту это всегда так. Когда наши видят, что кому-то нужно пойти чайку попить, подменить друг друга, всегда помогаем, обязательно", — подчеркнул он в разговоре с журналистами.При этом в КПРФ заявили, что ни о каком официальном документе речь не идет, но наблюдатели могут взаимодействовать на участках."Кроме нашего блока лево-патриотического сил КПРФ, мы ни в какие союзы с другими участниками избирательного процесса не входим, никакие документы не подписываем", — подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210902/vzlom-1748315865.html
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политика, захар прилепин, госдума рф, сергей миронов
12:26 04.09.2021 (обновлено: 14:50 04.09.2021)
Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами
Сопредседатель партии: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
"Справедливая Россия — За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за голосованием на предстоящих выборах, сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин
.
Об этом он рассказал журналистам во время организованного партией форума левых и патриотических сил.
В свою очередь, сопредседатель партии Сергей Миронов
пояснил, что наблюдатели от двух политических сил в любом случае будут помогать друг другу во время голосования.
"Посмотрим. Даже если мы официально не договоримся, по факту это всегда так. Когда наши видят, что кому-то нужно пойти чайку попить, подменить друг друга, всегда помогаем, обязательно", — подчеркнул он в разговоре с журналистами.
При этом в КПРФ заявили, что ни о каком официальном документе речь не идет, но наблюдатели могут взаимодействовать на участках.
"Кроме нашего блока лево-патриотического сил КПРФ
, мы ни в какие союзы с другими участниками избирательного процесса не входим, никакие документы не подписываем", — подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.