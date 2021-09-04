https://ria.ru/20210904/vybory-1748682969.html

Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами

Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами - РИА Новости, 04.09.2021

Прилепин: эсеры ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за выборами

"Справедливая Россия — За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за голосованием на предстоящих выборах, сообщил сопредседатель партии Захар... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:26

2021-09-04T12:26

2021-09-04T14:50

политика

захар прилепин

госдума рф

сергей миронов

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за голосованием на предстоящих выборах, сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин.Об этом он рассказал журналистам во время организованного партией форума левых и патриотических сил.В свою очередь, сопредседатель партии Сергей Миронов пояснил, что наблюдатели от двух политических сил в любом случае будут помогать друг другу во время голосования."Посмотрим. Даже если мы официально не договоримся, по факту это всегда так. Когда наши видят, что кому-то нужно пойти чайку попить, подменить друг друга, всегда помогаем, обязательно", — подчеркнул он в разговоре с журналистами.При этом в КПРФ заявили, что ни о каком официальном документе речь не идет, но наблюдатели могут взаимодействовать на участках."Кроме нашего блока лево-патриотического сил КПРФ, мы ни в какие союзы с другими участниками избирательного процесса не входим, никакие документы не подписываем", — подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210902/vzlom-1748315865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gosduma-1748204628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, захар прилепин, госдума рф, сергей миронов