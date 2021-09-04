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"Бьют как из пулемета". Мясников развеял популярный миф о витаминах
"Бьют как из пулемета". Мясников развеял популярный миф о витаминах - РИА Новости, 04.09.2021
"Бьют как из пулемета". Мясников развеял популярный миф о витаминах
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Об... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:25
2021-09-04T15:36
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По словам медика, долгое время было популярно обратное мнение. Раньше специалисты считали, что из-за невозможности определить, какое количество того или иного продукта нужно съесть для восполнения дефицита витаминов, лучше принимать синтетический аналог.Однако впоследствии польза таких витаминов оказалась под сомнением, так как выяснилось, что они по-другому усваиваются организмом и "не оставляют там следа", отметил Мясников.Он заключил, что витамины из продуктов "попадают прямо в цель", тогда как их синтетические версии "бьют как из пулемета".Ранее диетолог Камилла Тимошенко рекомендовала повысить в осенний период потребление рыбы, морепродуктов, яиц и мяса для укрепления иммунитета.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/vitamin-1742399657.html
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общество, александр мясников (врач)
14:25 04.09.2021 (обновлено: 15:36 04.09.2021)
 
"Бьют как из пулемета". Мясников развеял популярный миф о витаминах

Врач Мясников: натуральные витамины более полезны для организма, чем синтетические

© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Depositphotos / Ronstik
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам медика, долгое время было популярно обратное мнение. Раньше специалисты считали, что из-за невозможности определить, какое количество того или иного продукта нужно съесть для восполнения дефицита витаминов, лучше принимать синтетический аналог.
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Однако впоследствии польза таких витаминов оказалась под сомнением, так как выяснилось, что они по-другому усваиваются организмом и "не оставляют там следа", отметил Мясников.

"Зато когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам: "Да, я вижу, вот витамины", — пояснил специалист.

Он заключил, что витамины из продуктов "попадают прямо в цель", тогда как их синтетические версии "бьют как из пулемета".
Ранее диетолог Камилла Тимошенко рекомендовала повысить в осенний период потребление рыбы, морепродуктов, яиц и мяса для укрепления иммунитета.
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ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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