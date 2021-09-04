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Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина
Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина - РИА Новости, 04.09.2021
Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пожалел школьника, который поправил оговорку Владимира Путина во время разговора об истории. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:36
2021-09-04T22:36
2021-09-04T22:37
общество
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пожалел школьника, который поправил оговорку Владимира Путина во время разговора об истории."Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".Ученик из Воркуты Никанор Толстых пообщался с президентом первого сентября. Российский лидер провел открытый урока в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время выступления президент назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Президент поблагодарил мальчика за его замечание.На инцидент обратили внимание российские СМИ. Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева заявила, что возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а "молодым людям присуща определенная наглость".При этом сам Путин признался, что его радуют "молодые ребята, которые так хорошо знают историю отечества". В Кремле также отказались считать слова Толстых наглостью и выразили надежду, что ребенок не подвергнется критике со стороны учителей.
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"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике
"Будущее России в надежных руках" – Путин о поправившем его школьнике
2021-09-04T22:36
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общество, образование - общество, владивосток, швеция, владимир путин, дмитрий песков, общество "знание", день знаний, россия
22:36 04.09.2021 (обновлено: 22:37 04.09.2021)
Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина
Пресс-секретарь президента Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику