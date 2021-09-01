https://ria.ru/20210901/naglost-1748182996.html

Директор отчитала школьника, поправившего Путина

Директор отчитала школьника, поправившего Путина - РИА Новости, 01.09.2021

Директор отчитала школьника, поправившего Путина

Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:41

2021-09-01T15:41

2021-09-01T17:23

общество

швеция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества "Знание".По ее словам, возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость.Рябцева уточнила, что Никанор — хороший ученик, который занимает активную гражданскую позицию, но, по ее мнению, нужно обладать скромностью, чтобы не поправлять Владимира Путина."Но это мы начинаем понимать с годами", — посетовала директор.Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.

https://ria.ru/20210901/matvienko-1748161396.html

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общество, швеция, владимир путин, россия