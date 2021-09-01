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Директор отчитала школьника, поправившего Путина
Директор отчитала школьника, поправившего Путина - РИА Новости, 01.09.2021
Директор отчитала школьника, поправившего Путина
Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:41
2021-09-01T17:23
общество
швеция
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества "Знание".По ее словам, возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость.Рябцева уточнила, что Никанор — хороший ученик, который занимает активную гражданскую позицию, но, по ее мнению, нужно обладать скромностью, чтобы не поправлять Владимира Путина."Но это мы начинаем понимать с годами", — посетовала директор.Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.
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общество, швеция, владимир путин, россия
15:41 01.09.2021 (обновлено: 17:23 01.09.2021)
 
Директор отчитала школьника, поправившего Путина

Директор воркутинской школы Рябцева назвала наглостью замечание ученика Путину

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества "Знание".

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов", — сказала она в беседе с изданием "Подъем".

По ее словам, возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость.
Рябцева уточнила, что Никанор — хороший ученик, который занимает активную гражданскую позицию, но, по ее мнению, нужно обладать скромностью, чтобы не поправлять Владимира Путина.
"Но это мы начинаем понимать с годами", — посетовала директор.
Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.
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