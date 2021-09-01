15:41 01.09.2021 (обновлено: 17:23 01.09.2021)
Директор отчитала школьника, поправившего Путина
Директор воркутинской школы Рябцева назвала наглостью замечание ученика Путину
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества "Знание".
"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов", — сказала она в беседе с изданием "Подъем".
По ее словам, возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость.
Рябцева уточнила, что Никанор — хороший ученик, который занимает активную гражданскую позицию, но, по ее мнению, нужно обладать скромностью, чтобы не поправлять Владимира Путина.
"Но это мы начинаем понимать с годами", — посетовала директор.
Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.