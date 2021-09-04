https://ria.ru/20210904/putin-1748711622.html

Путин назвал АрМи-2021 событием мирового масштаба

Путин назвал АрМи-2021 событием мирового масштаба - РИА Новости, 04.09.2021

Путин назвал АрМи-2021 событием мирового масштаба

Президент России Владиимр Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021), отметив, что игры укрепили свои традиции... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T18:53

2021-09-04T18:53

2021-09-04T18:53

безопасность

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владиимр Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021), отметив, что игры укрепили свои традиции и стали событием поистине мирового масштаба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их "география", увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что с каждым годом игры объединяют под своими знаменами все больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, а также сплоченность, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи."И конечно, на многочисленных полигонах, площадках Игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов", - подчеркнул президент.Глава государства выразил уверенность в том, что насыщенным профессиональным, экспертным общением и перспективными деловыми контактами Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

https://ria.ru/20210904/armi2021-1748700290.html

россия

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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)