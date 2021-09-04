https://ria.ru/20210904/proval-1748712057.html
Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе
Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе - РИА Новости, 04.09.2021
Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе
Зрителей телеканала Fox News возмутило выступление президента США Джо Байдена, во время которого американский лидер признался, что у него случился "провал в... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T19:02
2021-09-04T19:02
2021-09-04T20:00
в мире
свадьба
сша
джо байден
евреи
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Зрителей телеканала Fox News возмутило выступление президента США Джо Байдена, во время которого американский лидер признался, что у него случился "провал в памяти".Глава Белого дома растерялся, рассказывая о межконфессиональной свадьбе своей дочери. По его словам, церемония бракосочетания совмещала католические и еврейские традиции. Как отметил Байден, молодожены и гости участвовали в танце, "где поднимают стулья" (вероятнее всего, подразумевался еврейский свадебный обычай. — Прим. ред.)."Меня сейчас подвела память. <...> Какую песню играют, когда сидят на стульях наверху? Я не могу вспомнить. Там была именно эта песня. <…> Я занимаю слишком много вашего времени", — сказал Байден.Пользователи Сети раскритиковали выступление президента."Эта цитата определенно войдет в историю", — предположил один из них."Немного пугает. Это сейчас нам весело, но, мне кажется, он может быть опасен для всего мира", — написали в комментариях."Мне 64, и я никогда так не беспокоился за безопасность нашей страны", — посетовал один из американцев."Конечно, каждый может забыть что-то вроде этой песни. Но посмотрите на начало его выступления, он закрывает глаза и пытается сосредоточиться. Скорее это вызывает беспокойство", — отметил зритель телеканала."Мог бы сказать, что забыл песню, и продолжить речь — тогда бы, вероятно, никто и не заметил. Но он посвятил этому гораздо больше времени, чем было нужно", — подытожил пользователь."По крайней мере, он вспомнил, что у него есть дочь", — сыронизировали в комментариях.Джо Байден неоднократно ошибался во время своих выступлений. В частности, он перепутал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, а также Барака Обаму и Дональда Трампа. В середине августа главе Белого дома пришлось на брифинге попросить журналиста повторить реплику, часть которой Байден уже успел прокомментировать.
https://ria.ru/20210901/rasshifrovka-1748095140.html
https://ria.ru/20210903/tualet-1748449820.html
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в мире, свадьба, сша, джо байден, евреи
19:02 04.09.2021 (обновлено: 20:00 04.09.2021)
Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе
Президент США Байден признался в "провале в памяти" во время выступления
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Зрителей телеканала Fox News
возмутило выступление президента США Джо Байдена
, во время которого американский лидер признался, что у него случился "провал в памяти".
Глава Белого дома растерялся, рассказывая о межконфессиональной свадьбе своей дочери. По его словам, церемония бракосочетания совмещала католические и еврейские традиции. Как отметил Байден, молодожены и гости участвовали в танце, "где поднимают стулья" (вероятнее всего, подразумевался еврейский свадебный обычай. — Прим. ред.).
"Меня сейчас подвела память. <...> Какую песню играют, когда сидят на стульях наверху? Я не могу вспомнить. Там была именно эта песня. <…> Я занимаю слишком много вашего времени", — сказал Байден.
Пользователи Сети раскритиковали выступление президента.
"Эта цитата определенно войдет в историю", — предположил один из них.
"Немного пугает. Это сейчас нам весело, но, мне кажется, он может быть опасен для всего мира", — написали в комментариях.
"Мне 64, и я никогда так не беспокоился за безопасность нашей страны", — посетовал один из американцев.
"Конечно, каждый может забыть что-то вроде этой песни. Но посмотрите на начало его выступления, он закрывает глаза и пытается сосредоточиться. Скорее это вызывает беспокойство", — отметил зритель телеканала.
"Мог бы сказать, что забыл песню, и продолжить речь — тогда бы, вероятно, никто и не заметил. Но он посвятил этому гораздо больше времени, чем было нужно", — подытожил пользователь.
"По крайней мере, он вспомнил, что у него есть дочь", — сыронизировали в комментариях.
Джо Байден неоднократно ошибался во время своих выступлений. В частности, он перепутал Ливию
и Сирию
, Ирак
и Иран
, а также Барака Обаму
и Дональда Трампа
. В середине августа главе Белого дома пришлось на брифинге попросить
журналиста повторить реплику, часть которой Байден уже успел прокомментировать.