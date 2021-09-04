https://ria.ru/20210904/proval-1748712057.html

Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе

Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе - РИА Новости, 04.09.2021

Американцев разозлил рассказ Байдена о еврейской свадьбе

Зрителей телеканала Fox News возмутило выступление президента США Джо Байдена, во время которого американский лидер признался, что у него случился "провал в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T19:02

2021-09-04T19:02

2021-09-04T20:00

в мире

свадьба

сша

джо байден

евреи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748121722_0:202:2816:1786_1920x0_80_0_0_5bf17c947e886137fa4c4191a5992b25.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Зрителей телеканала Fox News возмутило выступление президента США Джо Байдена, во время которого американский лидер признался, что у него случился "провал в памяти".Глава Белого дома растерялся, рассказывая о межконфессиональной свадьбе своей дочери. По его словам, церемония бракосочетания совмещала католические и еврейские традиции. Как отметил Байден, молодожены и гости участвовали в танце, "где поднимают стулья" (вероятнее всего, подразумевался еврейский свадебный обычай. — Прим. ред.)."Меня сейчас подвела память. <...> Какую песню играют, когда сидят на стульях наверху? Я не могу вспомнить. Там была именно эта песня. <…> Я занимаю слишком много вашего времени", — сказал Байден.Пользователи Сети раскритиковали выступление президента."Эта цитата определенно войдет в историю", — предположил один из них."Немного пугает. Это сейчас нам весело, но, мне кажется, он может быть опасен для всего мира", — написали в комментариях."Мне 64, и я никогда так не беспокоился за безопасность нашей страны", — посетовал один из американцев."Конечно, каждый может забыть что-то вроде этой песни. Но посмотрите на начало его выступления, он закрывает глаза и пытается сосредоточиться. Скорее это вызывает беспокойство", — отметил зритель телеканала."Мог бы сказать, что забыл песню, и продолжить речь — тогда бы, вероятно, никто и не заметил. Но он посвятил этому гораздо больше времени, чем было нужно", — подытожил пользователь."По крайней мере, он вспомнил, что у него есть дочь", — сыронизировали в комментариях.Джо Байден неоднократно ошибался во время своих выступлений. В частности, он перепутал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, а также Барака Обаму и Дональда Трампа. В середине августа главе Белого дома пришлось на брифинге попросить журналиста повторить реплику, часть которой Байден уже успел прокомментировать.

https://ria.ru/20210901/rasshifrovka-1748095140.html

https://ria.ru/20210903/tualet-1748449820.html

https://ria.ru/20210824/bayden-1746933538.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, свадьба, сша, джо байден, евреи