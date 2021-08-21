https://ria.ru/20210821/bayden-1746681837.html
Байден забыл вопрос журналиста и перепутал название города
Байден забыл вопрос журналиста и перепутал название города - РИА Новости, 21.08.2021
Байден забыл вопрос журналиста и перепутал название города
Президент США Джо Байден допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане. Расшифровка его речи представлена на сайте Белого дома. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:08
2021-08-21T16:08
2021-08-21T19:15
в мире
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талибан
катар
доха
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джо байден
вашингтон
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане. Расшифровка его речи представлена на сайте Белого дома.Отвечая на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, лидер США заявил, что американские власти находились в постоянном контакте с руководством "Талибана"* в столице Афганистана, а также в "Дахо" — столице Катара. В публикации Белого дома уточнили, что президент подразумевал Доху.Кроме того, Байден не смог вспомнить один из вопросов. К тому моменту он уже прокомментировал часть реплики журналиста, однако все же попросил собеседника повторить его слова еще раз, признавшись, что забыл тему разговора.Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
https://ria.ru/20210820/bayden-1746391239.html
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в мире, сша, талибан, катар, доха, афганистан, джо байден, вашингтон
16:08 21.08.2021 (обновлено: 19:15 21.08.2021)
Байден забыл вопрос журналиста и перепутал название города
Президент США Байден забыл вопрос журналиста и не назвал столицу Катара